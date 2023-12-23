Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Казахстане снизят тарифы для добытчиков цифровых монет
С 1 января 2024 года в Казахстане снизят финансовые нагрузки на майнинговые предприятия. Ранее казахстанские майнеры пожаловались президенту на высокие счета за электроэнергию.

реклама

С 2024 года майнеры из Казахстана будут платить меньше за электроэнергию. Для них вводится фиксированный тариф – 2 тенге за 1 кВт·ч. Ранее сразу несколько компаний призвали власти снизить налоговое бремя для майнеров криптовалют. Соответствующее письмо о бедственном положении добытчиков монет было адресовано лично президенту страны Токаеву. 

Изображение из открытых источников

реклама


Не секрет, что электроэнергия в Казахстане относительно дешевая. Поскольку в 2021 году Китай запретил майнинг криптовалюты, многие майнеры переместили свою деятельность в соседнюю страну. Однако, похоже, эта миграция добытчиков монет перегружает энергосистему страны: в значительной части Казахстана электричество поступало со сбоями. В 2022 году кризис достиг апогея, и власти разработали проект о лицензиях для майнеров. С 2023 года майнеры обязаны получать лицензию на право заниматься добычей монет.
Как сообщает Financial Times, ранее от перебоев в подаче электроэнергии пострадали шесть регионов. Утверждается, что на трех электростанциях потребление электроэнергии майнерами привело к аварийным остановкам систем. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в стране выросло на восемь процентов.
Сетевой оператор по управлению электрическими сетями объявил, что будет нормировать электроэнергию для 50 криптомайнеров. В случае проблем в электросети им первым отключат электричество. Всего же предупреждение регулятора получили 200 организаций.
В 2023 году электроэнергия для этих майнеров стала дороже. За каждый киловатт-час им приходится платить на один тенге (примерно $0,0020) больше, то есть 26 тенге за кВт·ч. Именно поэтому восемь компаний и обратились к Токаеву. Они просят изменить налоговую политику в отношении индустрии. Власти услышали бизнес.
Власти и местные эксперты винят в сложившейся ситуации нелегальных майнеров, которые добывают из своих домов и на заброшенных заводах BTC и другие цифровые монеты без лицензии. По оценкам Министерства энергетики, они потребляют вдвое больше энергии, чем зарегистрированные майнеры.
Чтобы преодолеть острый энергетический кризис, Казахстан обращался за помощью к России. Министр энергетики России Александр Новак даже дал согласие на поставку электроэнергии в соседнюю страну.

#майнинг #криптовалюты #биткоин #казахстан
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск высказал свое отношение к криптовалютам
Объем торговли на криптобирже Uniswap превысил $450 млрд за год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
8
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
2
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
5
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
4
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
23
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
2
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
4
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+
В Чили прибывают зеркальные сегменты крупнейшего в мире оптического телескопа
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
63
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
104
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
121
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
400
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
22
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
2
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1

Сейчас обсуждают

Прямоточный Аудиофил
23:18
Для современных игр 12Гб это минимум, но если косынку раскладывать, то 8 норм.
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Vorvort
23:17
Твои утверждения противоречат статистике у самых понимающих в железе людей - оверклокеров этого ресурса. Здесь соотношение зелени к Radeon примерно 60/40. Смотреть vik - on - себя не уважать, плетет ...
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Прямоточный Аудиофил
23:17
Мастера-сервисники типа vik-on, купленные за чемоданы нивидии?
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Weismar
23:17
Память твоя нафиг не нужна, т к ни на одной карте с 8Гб нет проблем в реальных тестах https://youtu.be/ZXJQSqMOpLc?t=2573 . Супер это расширение линейки, и будут они дороже как было с 2000 серией, а ...
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Игорь Виноградов
23:13
Почитал бы сначала форум АМД, про рандомные черные экраны, которые у 7900xt и 7900xtx. Уже 3 месяца этот баг не фиксят, хотя было 3 обновы дров
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
Maxim Spiridonov
23:11
По теме низкой продаваемости карт AMD вопреки: автор не учел, что в России покупатель более бедный и соответственно более хитрый, смотрит каналы про железо, в частности мастеров-сервисников, где после...
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Vorvort
23:11
Цитата: "4070ti в общем-то и планировалась (ну, может в чуть разогнанном виде) как наследница 3080". У тебя с логикой большие проблемы. Я бы сказал даже кретинизм. Если бы 4070 Ти была удачной и сба...
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
kitava
23:09
Да фигня какая. Вот у Кубрика в "с широко закрытытми глазами" была круче вечеринка. Но все известные люди там были в масках и не было репортёров никаких.
Ивлеева извиняется за вечеринку " Almost Naked", а Роскомнадзор заметил ЛГБТ-пропаганду
Sergey Kukharenko
23:07
Уже поставил. Глобально нет изменений. Да, перерисовано, также плавно и интуитивно. 12Т
Названы смартфоны, на которых уже доступна новая операционная система HyperOS
АЕV
23:06
Пацриоты заминусовали))), ну а чё, реалии РФ печальны с учётом того что было разработанно и созданно 50-40 лет назад
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем