С 1 января 2024 года в Казахстане снизят финансовые нагрузки на майнинговые предприятия. Ранее казахстанские майнеры пожаловались президенту на высокие счета за электроэнергию.

С 2024 года майнеры из Казахстана будут платить меньше за электроэнергию. Для них вводится фиксированный тариф – 2 тенге за 1 кВт·ч. Ранее сразу несколько компаний призвали власти снизить налоговое бремя для майнеров криптовалют. Соответствующее письмо о бедственном положении добытчиков монет было адресовано лично президенту страны Токаеву.

Изображение из открытых источников

реклама



Не секрет, что электроэнергия в Казахстане относительно дешевая. Поскольку в 2021 году Китай запретил майнинг криптовалюты, многие майнеры переместили свою деятельность в соседнюю страну. Однако, похоже, эта миграция добытчиков монет перегружает энергосистему страны: в значительной части Казахстана электричество поступало со сбоями. В 2022 году кризис достиг апогея, и власти разработали проект о лицензиях для майнеров. С 2023 года майнеры обязаны получать лицензию на право заниматься добычей монет.

Как сообщает Financial Times, ранее от перебоев в подаче электроэнергии пострадали шесть регионов. Утверждается, что на трех электростанциях потребление электроэнергии майнерами привело к аварийным остановкам систем. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в стране выросло на восемь процентов.

Сетевой оператор по управлению электрическими сетями объявил, что будет нормировать электроэнергию для 50 криптомайнеров. В случае проблем в электросети им первым отключат электричество. Всего же предупреждение регулятора получили 200 организаций.

В 2023 году электроэнергия для этих майнеров стала дороже. За каждый киловатт-час им приходится платить на один тенге (примерно $0,0020) больше, то есть 26 тенге за кВт·ч. Именно поэтому восемь компаний и обратились к Токаеву. Они просят изменить налоговую политику в отношении индустрии. Власти услышали бизнес.

Власти и местные эксперты винят в сложившейся ситуации нелегальных майнеров, которые добывают из своих домов и на заброшенных заводах BTC и другие цифровые монеты без лицензии. По оценкам Министерства энергетики, они потребляют вдвое больше энергии, чем зарегистрированные майнеры.

Чтобы преодолеть острый энергетический кризис, Казахстан обращался за помощью к России. Министр энергетики России Александр Новак даже дал согласие на поставку электроэнергии в соседнюю страну.