Новый электромобиль вызывает много насмешек в интернете. Странный дизайн машины критикуют, но, как выясняется, зря – это всего лишь прототип.

Fiat Multipla многие считали очень хорошим автомобилем и когда-то он был признан «Автомобилем года». Но его необычный дизайн вызывал неоднозначные реакции. Итальянский фургон часто называют самым уродливым автомобилем в мире. Вот он на фото:

Изображение: Википедия

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Судя по всему о Multipla скоро забудут, поскольку в России появился электромобиль с весьма необычным дизайном.

Изображение: Московский политехнический университет

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Электромобиль, разработанный в Московском политехническом университете, немного напоминает фургон Fiat – но выглядит еще более громоздким и экстравагантным для 2023 года.

Университет опубликовал фотографии автомобиля в социальных сетях — и тем самым вызвал насмешки со стороны интернет-сообщества. Некоторые пользователи саркастически называют «Амбер» (или Amber) «убийцей Теслы».

Но критика не совсем справедлива. Представленная машина является прототипом. Планируется, что автомобиль будет построен на заводе «Автотор» в 2025 году. На этом калининградском предприятии производятся, в частности, автомобили BMW, Chevrolet, Cadillac и Kia.

В пояснении университета говорится, что транспортное средство не имеет ничего общего с внешним обликом электромобиля, над которым сейчас ведется работа в Калининграде.

Скорее, Amber — это «универсальный агрегатный носитель», с помощью которого возможные будущие системы привода могут быть протестированы в реальных условиях.

Из-за санкций отечественным инженерам-конструкторам приходится полагаться на собственные разработки или разработки таких государств, как Китай или Северная Корея. Сюда входят такие детали, как двигатели, инверторы, платы управления и аккумуляторы, которые должны быть собственного производства – по крайней мере, уже не западных компаний.