Приложение «Spot the ISS» выпущено бесплатно для iOS и Android и показывает, когда МКС находится над конкретным городом Земли.

НАСА выпустило новое приложение для отслеживания МКС. С помощью функции «Spot the ISS» (англ. «Обнаружение МКС») пользователи могут точно отслеживать, когда Международная космическая станция движется над их городами. Приложение доступно бесплатно для iOS и Android.

Изображение: NASA



реклама



Если предоставить приложению доступ к местоположению, оно покажет, когда МКС пролетит в следующий раз. Также пользователь получает трехмерное изображение Земли с траекторией полета и текущим положением космической станции. Космическая станция совершает оборот вокруг Земли за 93 минуты.

Найти космическую станцию стало проще благодаря представлению дополненной реальности. Если предоставить приложению доступ к камере, то можно определить точное положение космической станции. Существует функция прямой трансляции и возможность делать фотографии и делиться ими. Камеры современных смартфонов становятся все лучше и лучше, и возможность увидеть МКС хотя бы как крошечную точку света в хороших условиях уже не является нереальной.

Как и другие приложения, инструмент НАСА уведомляет пользователей, когда МКС находится над головой. Некоторые приложения стоят денег, но они также предоставляют дополнительную информацию, например, данные о погоде и прямую трансляцию с космической станции.

По сравнению с другими трекерами МКС, НАСА не требует денег за использование и сохранило простоту приложения.