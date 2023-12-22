22 декабря капитализация SOL составляет $39,5 млрд

После того, как Solana поднялась выше $90, криптовалюта обогнала монету, занявшую пятое место в топ-100 — XRP. Solana сейчас значительно опережает Ripple по капитализации с преимуществом в $6 млрд.

Изображение: Solana

22 декабря капитализация SOL составляет $39,5 млрд, у XRP — всего $33,3 млрд. Ситуация вызывает недовольство среди инвесторов XRP. 2023 год для XRP был удачным, но проект больше не поспевает за ростом SOL.

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Год назад ситуация была другой. XRP считался слабым активом с 2020 года до решающей победы в суде над SEC в июле. Долгое время было неизвестно, продолжит ли Solana оставаться одной из крупнейших криптовалют.

Из-за краха FTX в ноябре 2022 года Solana понесла огромные потери. Временами криптовалюта падала до девяти долларов и не входила в топ-10.

Однако в течение следующих нескольких месяцев SOL смогла удержаться на плаву и добиться невероятного роста. За год криптовалюта зафиксировала рост на 620%. На рынке NFT объем торгов Solana сейчас такой же высокий, как и у Ethereum.

Экосистема Solana стремительно растет. Как показывает ресурс DefiLlama, только за последние четыре недели TVL (объем заблокированных в блокчейне средств) в пространстве DeFi увеличился на 120%. Ни один другой блокчейн не может похвастаться подобными показателями.

Масштабы институциональных инвестиций в Solana особенно поразительны. Очень хорошие результаты объемов торгов на биржах за 2023 год. По данным CoinShares, ETP, отслеживающие Solana, являются вторыми по популярности из всех криптовалютных инвестиций после биткоина.

Возобновившаяся тенденция вокруг мем-криптовалют также играет на руку Solana. Одна из самых популярных таких валют последних нескольких месяцев базируется на SOL: проект под названием BONK пользуется огромным спросом.

Растущая популярность мем-монеты, в свою очередь, обеспечила рост экосистемы. Смартфон Solana Saga был выпущен весной 2023 года. При покупке устройства пользователи принимали участие в программе раздачи 30 миллионов токенов BONK. 22 декабря полученные при покупке устройства токены стоят $570. А сам телефон до недавнего времени продавался за $600. Выгодная сделка, не правда ли?

Несмотря на всю эйфорию, Solana далека от своего предыдущего рекордного максимума. Ценовой пик криптовалюты составляет $260 и был достигнут во время медвежьего рынка 2021 года.