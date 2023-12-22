Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Токен SOL достиг 620-процентного роста за последние 12 месяцев и поднялся выше $90
22 декабря капитализация SOL составляет $39,5 млрд

реклама

После того, как Solana поднялась выше $90, криптовалюта обогнала монету, занявшую пятое место в топ-100 — XRP. Solana сейчас значительно опережает Ripple по капитализации с преимуществом в $6 млрд.
Изображение: Solana

22 декабря капитализация SOL составляет $39,5 млрд, у XRP — всего $33,3 млрд. Ситуация вызывает недовольство среди инвесторов XRP. 2023 год для XRP был удачным, но проект больше не поспевает за ростом SOL.

реклама

Год назад ситуация была другой. XRP считался слабым активом с 2020 года до решающей победы в суде над SEC в июле. Долгое время было неизвестно, продолжит ли Solana оставаться одной из крупнейших криптовалют.
Из-за краха FTX в ноябре 2022 года Solana понесла огромные потери. Временами криптовалюта падала до девяти долларов и не входила в топ-10.
Однако в течение следующих нескольких месяцев SOL смогла удержаться на плаву и добиться невероятного роста. За год криптовалюта зафиксировала рост на 620%. На рынке NFT объем торгов Solana сейчас такой же высокий, как и у Ethereum.
Экосистема Solana стремительно растет. Как показывает ресурс DefiLlama, только за последние четыре недели TVL (объем заблокированных в блокчейне средств) в пространстве DeFi увеличился на 120%. Ни один другой блокчейн не может похвастаться подобными показателями.
Масштабы институциональных инвестиций в Solana особенно поразительны. Очень хорошие результаты объемов торгов на биржах за 2023 год. По данным CoinShares, ETP, отслеживающие Solana, являются вторыми по популярности из всех криптовалютных инвестиций после биткоина.
Возобновившаяся тенденция вокруг мем-криптовалют также играет на руку Solana. Одна из самых популярных таких валют последних нескольких месяцев базируется на SOL: проект под названием BONK пользуется огромным спросом.
Растущая популярность мем-монеты, в свою очередь, обеспечила рост экосистемы. Смартфон Solana Saga был выпущен весной 2023 года. При покупке устройства пользователи принимали участие в программе раздачи 30 миллионов токенов BONK. 22 декабря полученные при покупке устройства токены стоят $570. А сам телефон до недавнего времени продавался за $600. Выгодная сделка, не правда ли?
Несмотря на всю эйфорию, Solana далека от своего предыдущего рекордного максимума. Ценовой пик криптовалюты составляет $260 и был достигнут во время медвежьего рынка 2021 года.

#криптовалюты #solana #xrp #инвестици
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США конфискуют почти 70 000 биткоинов (3 000 000 000 долларов) у закрытого даркнет-маркетплейса
Цена биткоина закрепилась выше $43 000: криптовалюта побила годовой максимум
Дочерняя компания JPMorgan Chase из Великобритании запрещает клиентам покупать криптовалюту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия взыщет с немецкой компании, присвоившей активы «Газпрома», убытки в размере 2-3 млрд долларов
6
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
10
КнААЗ готовит к передаче в войска эскадрилью Су-57
3
В Москве достроят самый высокий жилой небоскреб на континенте
13
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
2
Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тысяч до конца 2024 года
1
В 2024 Дальняя авиация ВКС России получит боевые самолёты с новыми качествами
2
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
7
6 бесплатных игр в Steam
+
Defence24: новый немецкий танк KF51 Panther будет производиться в Венгрии
2
Инсайд: AirPods четвёртого поколения будут иметь новый дизайн и функции Pro-версии
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Acer представила ноутбук Swift Go 14 с поддержкой искусственного интеллекта
1
В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием «Одуванчик»
7
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
2
Tesla решила проблемы обработки нержавеющей стали для Cybertruck с помощью уникальных технологий
1
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
В Индонезии заявили, что коррупцию среди чиновников развели их жёны
1

Популярные статьи

На самом краю Солнечной системы может скрываться планета, похищенная нашей звездой 5 млрд лет назад
8
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
9
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
111
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Декабрь)
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
7
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
18
Китай наносит ответный удар США за вооружение Тайваня
+

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
01:46
углём обойдутся
Депутат Кизеветтер: Европе нужны залежи лития в ДНР и ЛНР для энергоперехода
Елена Лысенко
01:46
О каких "не удавшихся амбициях Маска" идёт речь? Всё у него удалось - и хайп, и трак, и продажи.
Cybertruck: столько стоит замена одного из гигантских дворников нового пикапа Tesla
Максим Лобков
01:36
А ещё одна сущность с длинной волны равная длине галактики... ?!) так может всё квантуется согласно размерам галактики или ближайшему массированному телу?)
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
jsth
01:34
Все так, даже украинские эксперты (пропагандисты) признают, что в стране сословная мобилизация. А вообще, теперь "америка с нами" как-то по-новому звучит...
Дети министра обороны Умерова, требующего украинцев вернуться и вступить в ВСУ, граждане США
32Влад32
01:32
Когда они уже начнут ломать дома и предприятия, которые при коммунистах построили?
В Ивано-Франковске демонтировали советскую символику с братских могил
Денис Гладких
01:31
Вчера только собрал комп на 775 сокете, удивился когда на него установилась windows 11. Видеокарта затычка на 1 гиг, проц q6600, с разгоном никогда не парюсь на775, просто ставлю 333 Mhz шину и все, н...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Илья Дриаев
01:26
Факт
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Александр Архангел
01:26
Привет всем ! Интересно вы откуда эти разработки сперли . Это ище СССР , было сделано . г. Казань , Республика Татарстан. Однако вы украли эти разработки.
Tyde Open: крупнейшая в мире моторная яхта на подводных крыльях будет спущена на воду в 2024 году
gidron69
01:23
Вопрос к знатокам.Сейчас имею Райзен 1600,материнку В350 томагавк,2х8 памяти 3000 мгц и рыксу 580\8.Хочу купить 5500(5600) или даже 5600g,чтобы в случае чего продать видюху и сидеть на встройке.Играю ...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Илья Дриаев
01:22
Учись сборкам 👆😎
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем