Подготовка к третьему летному испытанию самой большой ракеты в мире, судя по всему, идет полным ходом.

Второй орбитальный испытательный полет ракетной системы Starship состоялся в ноябре, во время которого гигантская ракета снова совершила фальстарт. SpaceX сейчас готовит третий запуск, который запланирован на ближайшие несколько недель. Первые огневые испытания были успешно проведены в среду, 20 декабря.

Starship провел полноценные статические огневые испытания всех шести двигателей Raptor. Космическая компания опубликовала несколько эффектных видеороликов и фотографий запуска двигателей.

Изображение: SpaceX



Самая мощная на данный момент ракетная система состоит из 2 частей: 70-метровой сверхтяжелой ракеты-носителя с 33 двигателями и космического корабля Starship высотой 50 метров с еще 6 двигателями Raptor. Ракета заправляется около 4500 тоннами топлива, изготовленного из жидкого метана и жидкого кислорода.

Фактически планировалось осуществить пролет по суборбитальной траектории от Мексиканского залива до побережья Гавайских островов. Корабль должен облететь Землю один раз за 90 минут.

Хотя размеры Starship впечатляют, когда речь идет о космических ракетах, важнее всего полезная нагрузка и объем, которые они могут нести на околоземную орбиту и за ее пределы. SLS НАСА, или Сатурн-5 1960-х годов, предназначены для полетов с Земли прямо к месту назначения. Планы Starship заключаются в том, чтобы он сначала вылетел на орбиту, дозаправился там, а затем отправился к конечной цели.

Это должно дать ракете SpaceX полезную нагрузку в 5 раз большую, чем у ракеты SLS на последней стадии расширения. С помощью Starship можно доставить 100-тонный объект на поверхность спутника Юпитера или на Марс, утверждает основатель SpaceX Илон Маск. Полезная нагрузка ракеты Starship составляет 150 тонн.

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