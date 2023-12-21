НАСА ищет предложения от промышленных компаний по созданию специализированного «американского спускаемого с орбиты корабля», который безопасно доставит МКС на Землю.

Международная космическая станция (МКС), находящаяся в эксплуатации с 1998 года, медленно приближается к концу своего существования. Чтобы сделать ее крушение максимально безопасным, НАСА обратилось за поддержкой к промышленности США.

Изображение: МКС

В официальном запросе НАСА ищет предложения по разработке «американского спускаемого с орбиты корабля» (USDV). Этот специальный космический корабль предназначен для того, чтобы безопасно вывести МКС с орбиты, посадить ее в океан и минимизировать опасность для людей.

Заинтересованные компании могут представить в НАСА свои проекты и планы затрат на реализацию миссии, разработку, испытания.

НАСА ожидает, что этап разработки и испытаний спускаемого с орбиты космического корабля займет несколько лет. МКС используется различными космическими организациями, включая «Роскосмос». Впрочем, отношения российской компании с западными партнерами за последние пару лет очень испортились, поэтому все партнерские связи приостановлены.

Большинство из организаций обязались эксплуатировать МКС как минимум до 2030 года, тогда как российская корпорация взяла на себя обязательства только до 2028 года.

Хотя НАСА уже разработало стратегию по включению космических кораблей «Роскосмоса» в процесс спуска с орбиты МКС, сейчас считается, что новый специализированный космический корабль будет более эффективным решением для этой миссии.

Ответственность за безопасный спуск МКС на Землю лежит не только на НАСА, но и на всех агентствах, участвующих в этом международном проекте.