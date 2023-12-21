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kosmos_news
Инструмент искусственного интеллекта переводит подкасты Spotify голосом ведущих
Spotify тестирует функцию перевода подкастов на основе искусственного интеллекта, которая будет переводить аудиоконтент на другие языки, сохраняя при этом исходный голос ведущих подкастов.

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В мае 2023 года стало известно, что Spotify работает над инструментами искусственного интеллекта, которые можно было бы использовать для «клонирования» голосов ведущих подкастов. Тогда было сказано, что известные голоса будут использоваться — с согласия соответствующих ведущих — в том числе в рекламных целях.

Изображение из открытых источников

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Теперь сервис Spotify представил функцию перевода на основе ИИ, которая выводит идею клонирования голоса на новый уровень. Исходный контент подкаста должен быть переведен на другие языки с помощью этого инструмента, но оригинальные голоса будут сохранены, как сообщает Spotify.
Сервис потоковой передачи использует инструмент транскрипции Whisper от поставщика ChatGPT OpenAI. Система автоматического распознавания речи была обучена на сотнях тысяч аудиоданных, в основном на английском языке. А еще Whisper может обрабатывать аудиофайлы на немецком, французском и испанском языках.
Инструмент не может просто переводить речь на другие языки, имея в распоряжении транскрибированный текст. Но он в состоянии воспроизводить голос с высокой точностью — по крайней мере, так утверждает Spotify.
Spotify рассказал о новой функции в специальном подкасте, который будет регулярно пополняться новым контентом. Как премиум-подписчики, так и обычные пользователи Spotify могут слушать эпизоды, переведенные с помощью ИИ.
С одной стороны, Spotify рассматривает это предложение как возможность для людей, которые не говорят на иностранном языке или плохо говорят на нем, послушать популярные подкасты с оригинальными голосами ведущих. С другой стороны, это дает возможность ведущим подкастов расширить свою аудиторию за пределы языковых границ. Ведь более 100 миллионов человек уже регулярно слушают подкасты на Spotify.
Whisper переводит контент только с английского на некоторые поддерживаемые языки. В настоящее время опция особенно хорошо работает с испанским, французским и немецким языками, или эти три языка, вероятно, имеют самую большую потенциальную аудиторию.

#искусственный интеллект #spotify #подкасты
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