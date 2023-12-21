В декабре котировки первой криптовалюты в очередной раз пробили вверх уровень $44 000. Ведущий цифровой актив сейчас находится на самом высоком уровне с мая 2022 года.

К 21 декабря биткоин, кажется, окончательно закрепился выше уровня $43 000. Накануне, 20 числа, актив в один момент превысил отметку $44 200, тем самым преодолев предыдущий годовой максимум.

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Актив находится на самом высоком уровне с мая прошлого года. 4 мая 2022 года Федеральная резервная система США опубликовала заявление о том, что повысит процентные ставки на полпроцента в качестве меры защиты от высокой инфляции. Хотя это повышение ставок уже можно было предвидеть, Джером Пауэлл, исполнительный директор ФРС, вызвал шок по всему миру. Повышение ставок, которое сделало инвестиции в рискованные активы, такие как технологические акции и криптоактивы, менее привлекательными, уничтожило триллионы долларов рыночной капитализации, опустило биткоин ниже $40 000.

Когда все еще самая могущественная держава в мире меняет свою денежно-кредитную политику после 22 лет нулевых процентных ставок, то многое также меняется. Логика, особенно для институциональных инвесторов, которые могут перемещать миллиарды активов: зачем инвестировать в рискованные активы, когда можно снова получить проценты за свои вклады?

Менее чем через неделю после повышения ставки ФРС предупредила о «петлях отрицательной обратной связи» по мере ухудшения рыночной ликвидности. Боязнь взять деньги с рынка, чтобы разместить их в благоприятных условиях, а не инвестировать, например, в технологические акции, послала негативные сигналы рынку и побудила других инвесторов делать то же самое.

Эффект проявился через неделю после повышения процентной ставки в США. Биткоин 12 мая рухнул к $30 000. Это соответствует снижению цены на 26% за 7 дней или на 38% с начала года.

Крупнейшие технологические компании США в совокупности потеряли около триллиона долларов рыночной капитализации с начала повышения процентной ставки в США.

Идея создания алгоритмического стейблкоина (UST), который можно в любой момент обменять на другой токен (LUNA), кажется, имела неприятные последствия. Актив Terra USD на блокчейне Terra, разрекламированном в 2021 году, потерпел крах. Токен LUNA упал ниже одного доллара и, таким образом, рухнул на 98% за один день.

Что касается текущего ралли BTC, то очевидно, что биткоин достиг нового годового максимума на фоне высоких ожиданий одобрения спотового биткоин-ETF. Поскольку в следующем году ожидается так называемый халвинг биткоина, который традиционно оказывает повышенное ценовое давление, многие инвесторы надеются на рост курса. Поддержка крупных инвесторов, финансовых учреждений и компаний, которые положительно отзывались о биткоине в последние дни и недели, помогает повысить доверие и получить более широкое распространение. Однако до исторического максимума в $69 000 биткоину предстоит пройти еще долгий путь.