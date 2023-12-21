В США прошли учения штурма культового вертолета «Черный ястреб» (Black Hawk) корабля в море. Операцию провело спецподразделение, которое прозвали «Ночным Сталкером».

Элитное подразделение США «Ночной Сталкер» (Night Stalker) по праву заслужило это свое неофициальное название. В этом можно убедиться, посмотрев новый видеоролик ВВС, в котором показано, как можно молниеносно атаковать корабль в открытом море.

Изображение: U.S. National Guard, фото: Master Sgt. Becky Vanshur

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Спецподразделение приближается к кораблю сзади на вертолете «Черный ястреб» (Black Hawk MH-60). Скорость полета сравнительно высока. При этом, высота полета опасно мала, чтобы машину не обнаружил радар.

При подлете к цели экипаж поднимает нос вертолета вверх для замедления. Это особенно смелый маневр так близко к морской глади, потому что из кабины трудно увидеть поверхность воды.

Пока маневр торможения еще продолжается, «Черный ястреб» переворачивается над носом и зависает на небольшой высоте над кораблем. В реальной операции солдаты в этот момент вылезали бы из вертолета. Одновременно открывался бы огонь по командному мостику корабля из дверного пулемета.

Судя по всему, это был не первый раз, когда пилоты осуществляли соответствующий маневр. Заход машины выглядит как одиночный плавный маневр, хотя при полете на малой высоте вертолет с большой скорости тормозит, делает разворот и затем сохраняет положение точно над кораблем. Экипажу повезло, что погодные условия казались идеальными для учений.

Учения проводились элитным подразделением 160-го авиационного полка специальных операций (SOAR) армии США на авианосце «Нью-Йорк».