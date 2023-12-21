Новое программное обеспечение использует для игровая системы Nintendo все четыре звуковых канала DMG портативной консоли. Позже можно будет экспортировать созданные образцы и объединить их в песню.

Бесплатное программное обеспечение от изобретателя и программиста под ником Badd10de превращает GameBoy Advance (GBA) в 16-шаговый секвенсор для музыкантов. С его помощью можно создавать музыкальные произведения и даже экспортировать их в другое программное и аппаратное обеспечение.

Изображение: Nintendo

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Программист представляет бесплатное ПО на собственном сайте. Это решение позволяет получить доступ к четырем звуковым каналам DMG, которые присутствуют в GBA.

Программа бесплатна и имеет открытый исходный код, поэтому каждый может скачать и модифицировать ее.

Программист также объясняет, как можно экспортировать музыку из GBA и какие преимущества он видит в своем программном обеспечении. С помощью ПО можно сэмплировать небольшие треки, а затем объединять их в полноценную песню на цифровой звуковой рабочей станции (DAW) или в сэмплере.

Программист сам подключил выход GameBoy к сэмплеру Digitakt и экспортировал сэмплы, а позже объединил их в небольшую песню. По его мнению, программа — хороший способ набросать идеи песен на ходу и вернуться к ним позже.

Потом будет и поддержка Midi. Неизвестно, когда именно появится эта функция, и Badd10de пока не хочет озвучивать дату выпуска.

При желании можно скачать ПО из репозитория разработчика на Github. Следующей задачей является заставить программу работать на GBA.

Для этого понадобится пустой картридж GBA, на котором нужно запустить программу как обычную игру для КПК, чтобы консоль могла его прочитать и запустить.