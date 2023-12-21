В то время как Европа по-прежнему остается крупнейшей криптоэкономикой в мире, внедрение криптовалют прогрессирует, особенно на развивающихся рынках, в частности во Вьетнаме.

Исследование Coincub показало, что Германия в настоящее время является самой дружественной к криптовалюте страной в мире. Однако анализы и исследования компании Chainanalysis считаются гораздо более важными в секторе криптовалют. Недавно компания выпустила исследование под названием «Отчет о географии криптовалют». Речь шла об индексе принятия криптовалют. В этом отчете Германия не входит в первую десятку.

По данным Chainanalysis, европейские страны не очень продвинуты, когда речь идет о принятии криптовалюты. Исключение составляет Украина, которая занимает третье место в этом рейтинге принятия криптовалют. Первое место занял Вьетнам. Филиппины поднялись с 15-го места на второе. По данным Chainalysis, основной причиной этого является сектор криптовалютных игр. Игры, в которых нужно зарабатывать, очень популярны в обеих странах.

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Исследование Chainanalysis в прошлые годы уже показало, что около 21% вьетнамских потребителей использовали или, по крайней мере, владели криптовалютами. Также в десятку стран с самым высоким индексом внедрения входят Индия, США, Пакистан, Бразилия, Таиланд, Россия и Китай. Германия занимает в этом рейтинге 21-е место. Особенно удивляет положение Китая в топ-10. Например, запрет на криптовалюту в Китае заставил многих майнеров уйти, хотя майнинг в Поднебесной продолжает процветать.

Согласно отчету Chainalysis, китайский рынок восстановился, запрет может быть неэффективным или слабо соблюдаемым.

Европа по-прежнему остается крупнейшей криптоэкономикой в мире. Пользователи и учреждения из Европы получили в общей сложности $1,3 трлн в криптовалютах за год. В частности, четкость регулирования в Европе обеспечивает развитие индустрии. Таким образом, институциональные инвесторы могут все чаще входить в криптосектор.

Ончейн-активность особенно сильно выросла в Европе по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее есть большие отклонения даже внутри соседних стран. В то время как в Германии онлайн-активность выросла на 47%, в Нидерландах она упала на 3%.