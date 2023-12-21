СМИ узнали о попытках Apple избежать запрета на продажи новых Apple Watch в США.

У Apple в США серьезная юридическая проблема, связанная с последними моделями Apple Watch. Власти США решили, что Apple Watch Series 9 и Ultra 2 нарушают существующие патенты компании медицинских технологий Masimo. По данным Business Insider, в ответ на постановление компания объявила, что прекратит продажу этих двух моделей на этой неделе. По оценкам, остановка продаж может стоить компании выручки от продаж в размере от $300 млн до $400 млн.

Изображение: Apple

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Возможные потери кажутся очень высокими, но для технологического гиганта это скорее капля в море. Аналитики ожидают, что объем продаж Apple с октября по декабрь, включая сезон праздничных покупок, составит около $120 млрд. Остановка продаж двух моделей Apple Watch не сильно меняет ситуацию для компании.



