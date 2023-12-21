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kosmos_news
Новый инструмент искусственного интеллекта от Microsoft создает песни из текстового ввода
Новый плагин Copilot предназначен для создания песен одним нажатием кнопки. Все, что для этого требуется, — это ввод текста (подсказки).

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Microsoft заключила партнерское соглашение с музыкальной платформой искусственного интеллекта Suno. В своем блоге Microsoft объявила, что они совместно разработали новый плагин для Microsoft Copilot. Это решение позволяет пользователям создавать песни с инструментами и вокалом всего одним щелчком мыши. Подобные инструменты уже существуют (MusicGen и Instrumental Playground).

Фото: Microsoft

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Плагин Suno работает с простым вводом текста; никаких знаний о создании музыки не требуется. Текстовая подсказка может, например, выглядеть так: «Придумай эстрадную песню о приключениях, которые я переживаю вместе со своей семьей».
Чтобы использовать этот инструмент, необходимо сначала получить доступ к сайту Copilot в браузере Microsoft Edge и войти туда. В правом верхнем углу находится вкладка плагина, которую можно активировать. Затем следует ввести желаемый стиль музыки прямо на панели ввода Copilot.
На создание песни может уйти до 10 минут. Бывают и проблемы. В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что в итоге у них не получилось создать аудиофайл. Вместо этого создается ссылка на сайт Suno, но она тут же исчезает. Вторая попытка вызвала разочарование: на этот раз Copilot написал только текст, а затем рекомендовал просто представить мелодию.
На самом деле процесс создания музыки занимает несколько минут. Сначала генерируется текст, а через некоторое время — мелодия и песня. Затем песню можно будет воспроизвести прямо в окне чат-бота.
Однако лучше делать всё непосредственно на сайте Suno. Развертывание плагина Suno только началось. Ожидается, что в ближайшие несколько недель производительность улучшится. Пока неясно, будет ли плагин доступен только для браузера Microsoft Edge.

#microsoft #технологии #искусственный интеллект #copilot #плагин
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