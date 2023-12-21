Дрон зафиксировал бой двух легендарных танков. Событие произошло в ноябре где-то на Украине.

Когда два танка стреляют друг в друга с близкого расстояния, это обычно чрезвычайно опасно для экипажа техники и всех окружающих. Снаряды поражают машину противника с максимальной кинетической энергией.

Изображение: popularmechanics.com

Кроме того, боевые танки обычно передвигаются группами с другой техникой, чтобы защитить друг друга. Поэтому прямая встреча двух танков встречается очень редко. Еще реже подобные боевые действия снимаются на видео.

Однако в ноябре украинский беспилотник заснял столкновение двух танков времен Холодной войны. На украинской стороне был M2A2 ODS Bradley, а на российской - БМП-3.

Украинцы получили «Брэдли» из США. С тех пор они находятся на вооружении 47-й штурмовой бригады. Выпуск танков датируется концом 1980-х годов. Они были построены для армии США. Но сейчас технику еще используют Украина, Саудовская Аравия, Хорватия и Ливан. Всего в машине могут находиться 9 солдат. Длина танка более 6 метров, вес более 30 тонн и мощность 500 лошадиных сил. Всего было выпущено более 5000 таких танков.

БМП считается одним из самых распространенных танков в мире. Первые модели были построены в 1960-х годах, а в начале 80-х они были усовершенствованы. БМП по длине аналогична Bradley, но весит всего 13,5 тонны. В ней могут находиться до 11 солдат. Невозможно точно сказать, какая версия БМП была на видео. Это могла быть либо БМП-2 с 30-миллиметровой пушкой, либо чуть более бронированная БМП-3 с дополнительной 100-миллиметровой пушкой рядом с 30-миллиметровой пушкой.

На видео видно, что БМП поджидала противника на опушке леса, тогда как «Брэдли» практически не был прикрыт. Однако первыми противника, как ни странно, заметили украинцы.

Всё это заснял дрон.

Возможно, беспилотник использовался для передачи координат положения БМП экипажу «Брэдли». А может дрон нашел БМП благодаря встроенному в «Брэдли» тепловизионному прицелу. Видео пока доступно только на платформе X по адресу https://twitter.com/i/status/1735561476042097064.

Скриншот с видео дрона



На видео можно увидеть, как «Брэдли» стреляет осколочно-фугасными гранатами М792 калибром 25 миллиметров. Некоторые снаряды врезаются в деревья. На корпусе БМП можно увидеть повреждения небольшого размера. Если бы вместо этого экипаж «Брэдли» применил снаряды М791, дело, вероятно, закончилось бы быстрее, поскольку они не осколочные, а бронебойные.

После 15 секунд обстрела БМП внезапно начинает двигаться и пытается уйти от противника. В результате маневра ухода задняя броня БМП получила некоторые повреждения от снарядов, и танк попал в радиус поражения артиллерийской атаки 155-миллиметровых кассетных боеприпасов.

На последних секундах на видео можно увидеть небольшие взрывы и отскакивающие от корпуса БМП снаряды из-за одновременного воздействия кассетных бомб и 25-миллиметровых гранат. В итоге судьба БМП и экипажа остается неизвестной. Поврежденный «Брэдли» пришлось буксировать основным боевым танком Т-64БВ.

Неизвестно, кто записал бой. Видео, вероятно, изначально пришло из группы Telegram.

Предположительно бой состоялся возле села Степового вблизи Авдеевки. С октября там идут интенсивные бои. Местность на видео типична для подобных столкновений: ряды деревьев обеспечивают визуальную защиту от противника. Но летающие над ними дроны все равно могут все записывать.