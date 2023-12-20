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kosmos_news
В Индии сравнили криптовалюты со схемой Понци
2023 год уже кажется насыщенным в плане регулирования криптовалютной индустрии. В Индии продолжаются дискуссии на эту тему

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Очередной раунд споров о планируемом полном запрете криптовалюты в Индии. «Высокопоставленный чиновник» в центральном банке Индии сравнил криптовалюты со «схемой Понци» и поэтому снова поднимает вопрос о давно обсуждаемом полном запрете. Время критики вызывает удивление, поскольку Индия недавно рассматривала возможность налогообложения цифровых активов и, таким образом, проложила путь к официальным платежным средствам.
Изображение из открытых источников
В Резервном банке Индии заявили, что криптовалюты «специально разработаны для того, чтобы обойти регулируемую финансовую систему» и не подкреплены денежным потоком. Было замечено, что цифровые монеты «не могут быть определены как валюта, актив или товар», у них отсутствует «внутренняя стоимость», и поэтому они похожи на схемы Понци.

Хотя это хорошо известная критика, она прозвучала в удивительное время. Недавно правительство Индии разослало сигналы о том, что рассматривает возможность официального признания криптовалют государством. Доход от торговли цифровыми активами должен облагаться налогом — и, следовательно, также законным.

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История уже имела несколько поворотов: в 2018 году правительство Индии объявило, что введет запрет на торговлю криптовалютами для финансовых компаний, но в 2020 году это решение было отменено Верховным судом Индии. За этим последовал в 2021 году проект «Закона о криптовалютах и регулировании официальных цифровых валют». Этот закон подразумевал запрет владения, выпуска, майнинга, торговли и передачи почти всех частных криптовалют.

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Однако пока ничего не вступило в силу — вероятно, еще и потому, что экспертов в первую очередь беспокоит бурно развивающийся индийский технологический сектор.

#криптовалюты #индия #регулирование
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