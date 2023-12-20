Дискуссии по поводу централизации ведущей криптовалюты недавно возобновились.

Чтобы блокчейн с Proof-of-Work был особенно безопасным, как можно больше майнеров должны достичь общей вычислительной мощности не менее 51% сети. Если несколько майнеров (имеющими плохие намерения) вместе достигнут этого показателя — в худшем случае даже один майнер — тогда сеть рискует подвергнуться так называемой атаке 51%.

Изображение: cryptocurrency.tech

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Затем злоумышленники могут манипулировать сетью. Они сами решают, что в ней происходит. Развитие сети биткоина недавно вызвало новые вопросы и критику. Насколько на самом деле безопасна и децентрализована сеть BTC?

Критики говорят: биткоин не так децентрализован, как должен быть. Два разных пула майнинга (Foundry USA и Antpool) вместе достигли важного предела общей вычислительной мощности в 51%.

Вместе с двумя основными пулами майнинга (F2Pool и ViaBTC) вычислительная мощность четырех самых мощных пулов майнинга BTC составляет даже более трех четвертей. После распространения слухов о растущей централизации некоторые майнеры переключились на более мелкие пулы.

Биткоин-майнеры делегируют производство блоков майнинговому пулу. Такой майнинговый пул может использовать власть над своими огромными вычислительными мощностями в злонамеренных целях, даже если устройства для майнинга ему не принадлежат. Считается, что биткоин испытывает растущую централизацию из-за мощных пулов майнинга. У других криптовалют уже была такая же проблема, и они решили ее, среди прочего, с помощью децентрализованных пулов майнинга. Примером этого является P2Pool от Monero.

Сообщество биткоина в настоящее время полагается на интересное решение. Как только пул майнинга демонстрирует злонамеренное поведение, участвующие майнеры должны добровольно делегировать свои вычислительные мощности другому пулу.