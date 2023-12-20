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kosmos_news
Стартап R-Space предложит более дешевые испытания технологий в космосе
Появляется все больше мелких частных космических компаний, которым приходится тестировать свои технологии. R-Space из Австрии работает над новым решением для таких испытаний.

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Многих предпринимателей больше не пугает общеизвестная сложность ракетостроения. Все больше мелких игроков пытаются найти свою нишу на рынке космических технологий. Австрия имеет два кластера, заслуживающих международного внимания, которые также привлекают стартапы. Так, уже были запуски спутников Enpulsion, AT Space и SpaceLock. 

Фото: R-Space

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Но стартапы, малые и средние предприятия и другие игроки, которые являются новичками на рынке, изначально сталкиваются с серьезной проблемой. Требуется до десяти лет, прежде чем можно будет протестировать свою технологию в космосе. Исследования тоже очень дорогие. Это создает проблемы для компаний.

Компания R-Space хочет изменить это и разработала GreenBox («Зеленую коробку»), новый тип спутниковой капсулы, который предназначен для значительного облегчения так называемых демонстраций технологий на орбите. Стартап обещает клиентам оказаться в космосе в течение шести месяцев.

Фото: R-Space

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У компании уже есть стратегические партнеры в области космических путешествий. Компания также сможет значительно снизить конкуренцию с точки зрения цены. Рыночная стоимость такой услуги в настоящее время составляет от 500 000 до 800 000 евро. А R-Space может предложить услугу менее чем за 400 000 евро. Наибольшая экономия для потенциальных клиентов достигается за счет значительного сокращения времени ожидания испытаний.
Другие компании тоже разработали такие услуги, но они не быстрые, не доступные, не гибкие и не модульные. Оборудование R-Space уникально, и проект может завоевать большую долю рынка.
В настоящее время в секторе космических технологий наблюдается глобальный рост на десять процентов в год, а спрос на орбитальные демонстрации в основной целевой группе стартапов и малых и средних предприятий растет еще быстрее. В 2030 году в космической отрасли ожидается объем сосредоточенного капитала в $1,4 трлн. Потенциал R-Space ожидается в размере от двух до 2,5 миллионов евро в год.

#технологии #космос #ракетостроение
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