Стриминговый сервис Netflix профинансировал создание научно-фантастического сериала «Завоевание» на $62 млн. А режиссер и продюсер вложил почти все деньги в мем-криптовалюту Dogecoin.

Netflix вложил в создание сериала «Завоевание» $62 млн и почти $60 млн из них пропали. Об этом свидетельствует арбитражный процесс компании против продюсера и режиссера Карла Эрика Ринша.





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Источник: nytimes

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В 2018 году различные стриминговые провайдеры стремились выпустить как можно больше сериалов. Ринш, который до того момента был относительно неизвестен, выбрал идеальное время, чтобы предложить платформам научно-фантастический сериал «Завоевание». За право выпустить сериал боролись многие платформы. Netflix удалось перехватить проект у главного конкурента Amazon. Бюджет был установлен в размере $62 млн.

Продюсером и режиссером стал Ринш. Единственная выдающаяся работа человека, который раньше занимался только рекламой, называлась «47 ронинов». Фильм принес убыток в $100 млн. О Ринше было известно, что он не соблюдал сроки производства.

Ринш начал работать над фильмом со своей женой, моделью Габриэлой Розес Бентанкор. Первоначально съемки проходили в Кении и Румынии. Ринш завершил шесть эпизодов продолжительностью от четырех до десяти минут. На тот момент сценария «Завоевания» еще не было.

Более того. Во время съемок в Будапеште он страдал бессонницей и обвинил жену в планировании нападения на него. В сообщении полиции говорится, что он проделывал дыры в стенах и бросал в них предметы.

Сообщается, что в 2020 году Ринш получил еще $11 млн от Netflix и потерял $5,9 млн из них на фондовом рынке. Наконец он купил Dogecoin, мем-криптовалюту, на несколько миллионов долларов.

В 2021 году Ринш продал Dogecoin, заработав $27 млн.

Продюсер заявил Netflix, что компания «должна ему» еще $14 млн. Решение по этому кейсу ожидается в ближайшее время.