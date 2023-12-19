Соучредитель мем-криптовалюты Dogecoin Билли Маркус дал две рекомендации инвесторам в цифровые монеты. На фоне текущего роста рынка они как никогда актуальны.

У тезиса о том, что многие криптоинвесторы на самом деле не знают, что делают, есть видные сторонники. Соучредитель Dogecoin Билли Маркус также сделал поразительное заявление. По его словам, криптоинвесторы понятия не имеют о том, куда вкладывают средства. Он сказал это в контексте – как же иначе в наши дни – роста рынка криптовалют и связанного с ним ажиотажа.

В декабре биткоин и другие активы тестируют ценовые максимумы за многие месяцы. Поэтому инвесторы снова обращают внимание на рынок.

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Фото: freepik

Однако в памяти еще свеж знаменитый крах Terra Luna, при котором «стейблкоин» UST потерял привязку к доллару и упал до минимума в $0,3, а монета Luna и вовсе скатилась в минус до 97%. А ведь это случилось всего полтора года назад.

Маркус рекомендует две вещи. Во-первых, важно изучение того, как работают криптовалюты и рынки — и под этим он не имеет в виду просмотр обучающих видео. А во-вторых, надо сохранять здравый смысл.





«Составьте план, не позволяйте эмоциям управлять вами при инвестировании», — говорит основатель Dogecoin.





Маркус запустил Dogecoin вместе с Джексоном Палмерсом в 2013 году как пародию на биткоин. Так что это одна из старейших криптовалют. Оба специалиста покинули проект в 2015 году, и Маркус сказал, что продал все свои монеты и на вырученные деньги купил подержанную Honda Civic. Только несколько лет спустя произошел быстрый рост стоимости актива, во многом подпитываемый заявлениями Илона Маска.

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Будучи критическим, а иногда и сатирическим обозревателем и комментатором в X (бывшем Твиттере, заблокирован в РФ), Маркус часто делает интересные заявления о криптовалютах.