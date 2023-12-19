Ethereum перешел на Proof-of-Stake чуть более года назад. Это решение призвано экономить до 99,95% энергии.

Ввиду надвигающейся климатической катастрофы и общей нехватки энергии политики и активисты-экологи все чаще ставят под сомнение потребность в огромной мощности для обслуживания двух важнейших криптосистем.

И вот в сентябре 2022 года для Ethereum произошло радикальное изменение в плане решения экологических проблем.

Источник: Ethereum

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Был запущен заключительный этап обновления The Merge, целью которого является снижение требований к мощности блокчейна Ethereum на 99,95%. Это стало возможным благодаря замене так называемой системы поиска консенсуса, которая, например, предотвращает выпуск токена более одного раза. «Слияние» сетей, как еще называют обновление The Merge, стало самым большим обновлением блокчейна в криптоиндустрии на сегодняшний день.

Блокчейн Ethereum — это общедоступная база данных, которая хранит и проверяет информацию и транзакции криптографически безопасным способом. ETH — это криптовалюта, обмениваемая на блокчейне Ethereum. Актив занимает второе место в криптоиндустрии после биткоина по показателю капитализации.

В отличие от блокчейна биткоина, с помощью сети Ethereum можно хранить и передавать не только виртуальные ценности. В 2013 году изобретатель Ethereum Виталик Бутерин хотел создать систему, которая позволяла бы использовать более сложные операции, такие как кредитование криптовалюты. Ethereum также формирует техническую основу для обмена цифровыми предметами коллекционирования, известными как невзаимозаменяемые токены (NFT).



Proof-of-Work



Биткоин и Ethereum сталкиваются с проблемой проверки транзакций в блокчейне. До сих пор с этими системами использовался метод «Proof-of-Work». Сложные криптографические задачи должны быть решены. Тот, кто первым решит головоломку, может записать следующую запись в блокчейн и получить вознаграждение в виде ETH или BTC. Этот процесс также называют «майнингом».

В майнинге соревнуются многие игроки, но в конечном итоге выигрывает только один. Это настоящая причина, почему этот процесс потребляет так много электроэнергии.



Proof-of-Stake



Бутерин уже думал в 2014 году, не лучше ли перейти на процесс «Proof-of-Stake» (PoS), который потребляет гораздо меньше электроэнергии. Криптоинвесторы платят определенное количество ETH за участие в своеобразной лотерее. Каждый раз, когда транзакция должна быть подтверждена, из розыгрыша выбирается участник («стейкер»), который подтверждает обмен и получает новый ETH в качестве награды.

Сторонники биткоина считают «Proof-of-Stake» несправедливым решением, потому что в конечном итоге от этой процедуры выиграют только владельцы большего количества монет. Однако среди критиков PoS особенно много майнеров, вложивших крупные суммы в свои дата-центры для добычи BTC и ETH.

Некоторые эксперты опасались, что сложный переход окажется непросто реализовать технически, но все получилось. «Преобразование блокчейна Ethereum — это серьезная технологическая задача, сравнимая с преобразованием дизельного автомобиля в электрокар во время вождения», — говорит Питер Гросскопф, соучредитель Solarisbank.

Успешная реализация гигантского проекта оказывает и окажет еще в будущем положительное влияние на всю отрасль. Преобразование обеспечивает радикальную экономию энергии. Это делает второй по величине блокчейн более привлекательным для инвесторов, которые выбирают проекты для инвестиций на основе критериев экологичности. Более того, финансовые транзакции теперь могут обрабатываться по всему миру с минимальным потреблением энергии по технологии Ethereum. Он может стать драйвером для дальнейшей экономии, поскольку заменит тысячи банковских центров обработки данных.



Проблема платы за газ остается



Однако «Слияние» не решило двух важных проблем. С одной стороны, всегда есть большие задержки в проверке транзакций, потому что возможности системы не поспевают за объемами торгов. Второй момент: высокая загрузка сети с большим количеством транзакций приводит к тому, что транзакционные сборы («плата за газ») достигают огромных значений. В случае ряда аукционов цифрового искусства, например, это привело к тому, что комиссия была намного выше, чем цена самого NFT.

Итак, «Слияние» не решило проблему перегруженности и не снизило высокие комиссии. Для инвесторов, которые уже владели Ethereum, «Слияние» кариднально ничего не изменило.



