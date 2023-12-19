Несколько проверочных экспериментов подтвердили поразительные результаты ядерного синтеза, полученные в декабре прошлого года лабораторией имени Лоуренса (LLNL) в Калифорнии.

Еще в декабре 2022 года ученые из Национального центра зажигания (NIF) установили рекорд: они вызвали реакцию термоядерного синтеза, в результате которой было выделено больше энергии, чем потреблено. Это не был случайный результат, и эта реакция синтеза может повторяться. Основываясь на этих новаторских результатах, Джо Байден теперь хочет создать три новых исследовательских центра, где будет развиваться ядерный синтез.

Источник фото: AFP/Damien Jemison/Lawrence Livermore National Laboratory

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Недавно ученые провели в общей сложности 6 экспериментов в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) в Калифорнии. 4 из них подтвердили первоначальные результаты. В результате реакции синтеза создали большее давление и более высокую температуру, чем внутри Солнца.

В исследовательском центре NIF, размером со стадион, 192 лазерных луча облучают замороженную гранулу для реакции термоядерного синтеза. Она состоит из изотопов водорода дейтерия и трития и заключен в алмазную капсулу и золотой цилиндр. Если ее обстреляют лазерные лучи, произойдет взрыв. Изотопы сливаются, при этом выделяется гелий и большое количество энергии.

В начале декабря 2022 года ученые впервые применили этот метод, чтобы генерировать больше энергии, чем производят испускаемые лазерные лучи, — примерно на 54% больше.

В июле 2023 года ученые NIF установили новый рекорд: они добились увеличения энергии на 89%. Кроме того, в расчетах лаборатории есть указания на то, что два дальнейших возгорания в июне и сентябре смогли генерировать даже больше энергии, чем предоставили лазеры, но недостаточно для подтверждения реакции. Теперь ученые хотят продолжить работу над улучшением этих результатов.

Хотя в настоящее время в NIF находится самый большой лазер в мире, на самом деле он был построен в 1992 году для других целей. Этот объект предполагается использовать для исследований ядерного оружия после того, как США ранее прекратили подземные испытания. Теперь необходимо разработать еще более совершенные лазерные системы для улучшения исследований реакций термоядерного синтеза. Американское министерство энергетики хочет предоставить для этого новые финансовые ресурсы. В ближайшие 4 года планируется построить 3 новых исследовательских центра.

Полученные знания уже используются для дальнейшей разработки оружия. Но они также вселяют надежду на ядерный синтез как источник чистой энергии.

На климатическом саммите COP28 в Дубае госсекретарь США Джон Керри призвал к новому международному партнерству в области ядерного синтеза. Он хочет и дальше продвигать разработки в этой области.