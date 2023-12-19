После более чем годичного перерыва полет New Shepard от Blue Origin должен был состояться 18 декабря. Но из этого ничего не вышло.

Впервые за 15 месяцев ракета Blue Origin должна была взлететь в понедельник днем, 18 декабря. Однако старт, который первоначально был объявлен на 17:30 по московскому времени, а затем перенесен, пришлось отменить. В качестве причины команда Blue Origin назвала проблему с наземной системой.

Источник: Blue Origin



Уже в 17:30 старт был отложен как минимум на час из-за низких температур на космодроме в Техасе. В 18:39 космическая компания объявила, что запуск будет отменен. Ожидается, что новая дата начала будет объявлена в ближайшее время.

New Shepard компании Blue Origin должен был взлететь с площадки космической компании в Западном Техасе. Ракета считается многоразовой и может перевозить как людей, так и другие грузы.

В сентябре 2022 года попытка запуска ракеты провалилась из-за отказа двигателя. В это время на борту людей не было. Перевезенный груз пережил фальстарт без проблем, ничего не повредилось. Сейчас New Shepard должен быть отремонтирован и готов к полету. Но «что-то пошло не так», как говорят в этих случаях в космическом сообществе.

Как и предыдущая миссия, эта ракета была беспилотная. Она будет перевозить 33 различных груза. Некоторые из них принадлежат НАСА, другие — университетам или исследовательским институтам. Blue Origin также будет иметь на борту открытки от 38 000 студентов со всего мира.