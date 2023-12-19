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Впервые за 15 месяцев ракета Blue Origin должна была взлететь в понедельник днем, 18 декабря. Однако старт, который первоначально был объявлен на 17:30 по московскому времени, а затем перенесен, пришлось отменить. В качестве причины команда Blue Origin назвала проблему с наземной системой.
Уже в 17:30 старт был отложен как минимум на час из-за низких температур на космодроме в Техасе. В 18:39 космическая компания объявила, что запуск будет отменен. Ожидается, что новая дата начала будет объявлена в ближайшее время.
New Shepard компании Blue Origin должен был взлететь с площадки космической компании в Западном Техасе. Ракета считается многоразовой и может перевозить как людей, так и другие грузы.
В сентябре 2022 года попытка запуска ракеты провалилась из-за отказа двигателя. В это время на борту людей не было. Перевезенный груз пережил фальстарт без проблем, ничего не повредилось. Сейчас New Shepard должен быть отремонтирован и готов к полету. Но «что-то пошло не так», как говорят в этих случаях в космическом сообществе.
Как и предыдущая миссия, эта ракета была беспилотная. Она будет перевозить 33 различных груза. Некоторые из них принадлежат НАСА, другие — университетам или исследовательским институтам. Blue Origin также будет иметь на борту открытки от 38 000 студентов со всего мира.