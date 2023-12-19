Новое китайское судно предназначено для бурения на глубине до 11 километров ниже уровня моря. Можно будет добывать гидрат метана, основу нового топлива.

Китай заявляет, что спустил на воду самое современное в мире судно глубоководного бурения. Корабль предназначен для сбора высокоэнергетического горючего льда с морского дна и работы в самых глубоких водах Земли, в том числе в районе Марианской впадины. Об этом сообщает South China Morning Post и государственное информационное агентство Синьхуа.

Источник: CCTV



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Научно-исследовательское судно получило название Mengxiang, что означает «мечта». Его длина почти 180 метров, ширина 33 метра. Корабль может находиться в открытом море до 120 дней без необходимости заходить в порт. За это время он может преодолеть почти 28 000 километров. По данным китайских источников, это единственный корабль в мире, который может бурить на глубине до 11 тысяч метров ниже уровня моря. Полученные таким образом образцы можно проанализировать в лаборатории прямо на борту.

Горючим льдом называют гидрат метана или метановый лед. Это ледоподобное соединение, в котором молекулы метана заключены в клетку из молекул воды. Это вещество образуется под высоким давлением и низкими температурами, например, в глубоких районах моря.

Гидрат метана представляет собой потенциально огромный источник метана, основного компонента природного газа. Таким образом, его можно использовать в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии. Предполагается, что во всем мире имеются огромные количества гидрата метана.

Поскольку топливо приводит к выбросам парниковых газов в атмосферу, добыча и использование гидрата метана являются весьма спорными. Во время самой добычи также могут возникнуть негативные последствия для окружающей среды. Бурение может повредить морское дно и оказать потенциально негативное воздействие на окружающую экосистему.

Предполагается, что большие запасы гидрата метана находятся в Южно-Китайском море. В этом районе существует несколько территориальных конфликтов. Есть несколько областей, на которые разные страны претендуют одновременно. В прошлом это приводило, среди прочего, к созданию Китаем искусственных островов.

Сообщается, что новый корабль пройдет первые испытания в открытом море в пятницу, 22 декабря. Помимо прочего, следует проверить подачу электроэнергии. Также будет проведено пробное бурение.