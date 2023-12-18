Бывшая сотрудница игровой студии Niantic подала на компанию в суд. Авторы Pokemon Go якобы «обесценивают работу женщин, отказывая им в равной с мужчинами оплате».

Экс-сотрудница Niantic подала иск против своего бывшего работодателя. Согласно сообщению СМИ, Niantic отказывала ей и другим женщинам в той же зарплате, что получали коллеги-мужчины того же профессионального уровня. Niantic является создателем популярной игры Pokemon Go. Niantic хочет предложить геймерам «следующий блокбастер» после Pokemon Go.

Источник: Niantic

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Летом Niantic уволила 230 сотрудников. Сотрудница, пожелавшая остаться неизвестной и поэтому выступающая под псевдонимом «Джейн Доу», обратилась в суд. Ей платили $70 000, и ее зарплата быстро выросла до $84 000. Однако она узнала, что ее коллега-мужчина, у которого было гораздо меньше ответственности, чем у нее, получал $127 000. Зарплата женщины вскоре увеличилась всего лишь до $105 000, хотя она была его начальником.

Когда она нашла объявления о вакансиях от Niantic, то узнала, что работа, которую она выполняла, приносит ей на $10 000 ниже минимальной заработной платы, указанной в профиле работы. Затем она обменялась мнениями с другими женщинами, которые работали в компании. Руководство ей сказало, что она не получит деньги, потому что вынесла скандал за пределы фирмы. Сейчас женщина подает в суд.

Niantic — не первая игровая компания, на которую подали в суд за сексизм или дискриминацию. Activision Blizzard также пришлось столкнуться с судебным иском против «постоянных сексуальных домогательств» в 2021 году. В прошлом году Riot Games пришлось заплатить $100 млн, чтобы урегулировать иск о дискриминации во внесудебном порядке.