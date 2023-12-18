реклама
Экс-сотрудница Niantic подала иск против своего бывшего работодателя. Согласно сообщению СМИ, Niantic отказывала ей и другим женщинам в той же зарплате, что получали коллеги-мужчины того же профессионального уровня. Niantic является создателем популярной игры Pokemon Go. Niantic хочет предложить геймерам «следующий блокбастер» после Pokemon Go.
реклама
Летом Niantic уволила 230 сотрудников. Сотрудница, пожелавшая остаться неизвестной и поэтому выступающая под псевдонимом «Джейн Доу», обратилась в суд. Ей платили $70 000, и ее зарплата быстро выросла до $84 000. Однако она узнала, что ее коллега-мужчина, у которого было гораздо меньше ответственности, чем у нее, получал $127 000. Зарплата женщины вскоре увеличилась всего лишь до $105 000, хотя она была его начальником.
Когда она нашла объявления о вакансиях от Niantic, то узнала, что работа, которую она выполняла, приносит ей на $10 000 ниже минимальной заработной платы, указанной в профиле работы. Затем она обменялась мнениями с другими женщинами, которые работали в компании. Руководство ей сказало, что она не получит деньги, потому что вынесла скандал за пределы фирмы. Сейчас женщина подает в суд.
Niantic — не первая игровая компания, на которую подали в суд за сексизм или дискриминацию. Activision Blizzard также пришлось столкнуться с судебным иском против «постоянных сексуальных домогательств» в 2021 году. В прошлом году Riot Games пришлось заплатить $100 млн, чтобы урегулировать иск о дискриминации во внесудебном порядке.