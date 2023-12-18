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kosmos_news
Огромные маяки на Луне будут освещать астронавтам местность
Американская компания Honeybee Robotics хочет построить гигантские маяки на Луне в рамках проекта Darpa. Они призваны внести значительный вклад в создание своего рода лунной экономики, обеспечивая свет, электричество и связь.

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Lunarsaber является официальным проектом Министерства обороны США и, следовательно, имеет большие шансы быть реализованным. Это своего рода энергетическая башня (или маяк) первоначально высотой около 100 метров.

Изображение: Honeybee Robotics

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Проект Lunarsaber запланирован как развертываемая конструкция, в которой солнечные панели, средства связи, навигации, синхронизации и даже наблюдения будут интегрированы в единую инфраструктуру. Honeybee Robotics ожидает, что Lunarsaber сможет возвышаться на высоте более 200 метров над поверхностью и отражать свет Солнца.
В конструкции имеются камеры и системы связи, прожектор для освещения места работы луноходов. Если разместить пару таких маяков на южном полюсе Луны, то будет освещена вся соответствующая территория.
Концепция маяка исходит из осознания того, что на полюсах нет участков, где всегда светло и использование солнечной панели помогло бы генерировать электричество круглый год.
После анализов лунной топографии было обнаружено, что края кратеров возле южного полюса имеют длинные лунные дни из-за их высоты, но не на 100%. Пребывание на южном полюсе Луны не означает, что астронавты могут рассчитывать на длинные лунные дни.
Если построить действительно высокие сооружения вблизи южных полюсов, то можно обеспечить более 95% освещенности в течение лунного года.
Однако этого постоянного освещения, конечно, недостаточно для колонизации Луны. Также нужна связь с операторами на нашей планете, чтобы поддерживать работу луноходов, роботизированных систем и других устройств.

#технологии #космос #луна
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