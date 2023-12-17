На видео в различных Telegram-каналах показаны учения, в ходе которых учебная граната сбрасывается на солдат с помощью имеющегося в продаже беспилотника. Так солдаты готовятся к атакам дронов

Интересное видео появилось в Telegram. На кадре дрон сбрасывает гранату на группу солдат. Однако вместо разрушительного взрыва можно увидеть только дым. Солдаты, кажется, не торопятся прятаться в укрытие после атаки.

Изображение из открытых источников



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Это учения украинских войск. Беспилотник также находился под контролем украинской армии. Вместо настоящей ручной гранаты была сброшена УРГ-Н. Это учебная граната, имитирующая российскую ручную гранату РГД-5.

УРГ-Н – это многоразовая граната, ее корпус не взрывается. Запальный заряд только шумит и дымит.

Причина этого упражнения в том, что обе стороны текущего конфликта больше полагаются на беспилотники. Помимо разведывательных дронов и дронов-камикадзе, построенных именно для этой цели, часто используются квадрокоптеры и мультикоптеры, которые можно заказать на Aliexpress за несколько сотен долларов.

К ним снизу прикрепляются различные устройства. В настоящее время часто используются пластиковые трубки, поскольку они позволяют лучше нацеливаться. Чека гранаты вытягивается, и снаряд помещается в трубку. Трубка достаточно узкая, чтобы подпружиненный рычаг гранаты не мог отскочить.

Трубка закрывается крышкой внизу или граната подвешивается на простом механизме вверху. Когда дрон находится над целью, крышка открывается с помощью дистанционного управления и простого механизма. Ручная граната выпадает из трубы, рычаг может отскочить и активируется таймер. В зависимости от типа ручной гранаты до взрыва остается от 3 до 5 секунд.

У РГД-5 время до взрыва после выдергивания чеки составляет 3,2–4,2 секунды. РГД-5 имеет убойный радиус 3 метра. Взрыв создает 350 осколков, способных ранить людей в радиусе 25 метров.

Операторы дронов очень хорошо наводят к цели эти дроны-бомбардировщики. Военнослужащие должны научиться правильно реагировать в случае атаки беспилотника, а оператор дрона отрабатывает точечное сбрасывание гранат. Точное прицеливание необходимо, потому что обычная ручная граната вряд ли повредит башню танка. В некоторых случаях дроны также были модифицированы, чтобы сбрасывать или таранить бронебойные машины.

В последнее время появилось много видео, на которых военные из Украины сбрасывают 40-мм гранаты с дронов. Такими снарядами обычно стреляют из гранатометов. Они также могут иметь бронебойный эффект, но слишком слабы, чтобы фактически уничтожить основной боевой танк. Однако в некоторых случаях достаточно повредить гусеницы или другие компоненты, чтобы обездвижить военную технику.

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Стандартный квадрокоптер трудно обнаружить на определенной высоте, особенно когда он находится прямо над головой. Упражнение, вероятно, также предназначено для того, чтобы научить военнослужащих более активно высматривать беспилотники или распознавать шум полета дрона над головой и воспринимать его как признак неминуемой опасности.