В ноябре в некоторых регионах Kaufland закрыла свои филиалы и потребителям пришлось подыскивать себе альтернативные магазины. Но сеть супермаркетов не бросает потребителей и приглашает на собственный остров в Метавселенной Animal Crossing

Kaufisland — это название острова сети Kaufland в игре Nintendo Animal Crossing: New Horizons. С помощью проекта одноименный супермаркет хочет представить свою стратегию экологического развития, а также делает шаг, чтобы опробовать новые маркетинговые возможности с участием метавселенной.

У сети гипермаркетов нынче не самые хорошие времена. Сообщается, что компания вынуждена была закрыть в ноябре ряд филиалов в Германии.

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Изображение из открытых источников





Но покупателям, которые привыкли к гипермаркетам, есть на что обратить внимание. Они могут посетить магазин в Метавселенной. Там есть филиал Kaufisland, вся инфраструктура которого основана на сети супермаркетов.

Скриншот из Animal Crossing





Рядом с аэропортом стоит стопка красных корзин для покупок, жители острова носят аксессуары в дизайне Kaufland, повсюду красный и белый цвета, даже поставленные зонтики сияют красным и белым. Но это не наша сеть Красное&Белое, а немецкие супермаркеты Kaufland.

Скриншот из Animal Crossing





На острове созданы поля и плантации, например, с фруктовыми деревьями. Чтобы поднять тему экологического развития, есть также велосипедная станция Kaufland и аппарат для приемки бутылок.

Персонажи на острове сети магазинов Kaufland также связаны с супермаркетами. Например, есть «Фил Лейта» — менеджер, который управляет островом. Конечно, островитяне одеты в соответствующий дизайн Kaufland. Стример Twitch Minimoli также отмечает в своем стриме «Kaufisland», что все жители острова одеваются в красно-белую одежду Kaufland, то есть в единой цветовой гамме.

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Чтобы иметь возможность посетить «Kaufisland» в Метавселенной от Nintendo, потребуется платное членство в Switch Online.