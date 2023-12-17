Найти квартиру для аренды в Берлине невероятно сложно. Поэтому предприниматель обратился за помощью к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT.

Дэниел Диппольд, основатель и генеральный директор компании Ewor Venture Capital, недавно использовал ChatGPT, чтобы найти новую квартиру в Берлине. Чат-бот OpenAI служил ему главным образом помощником в программировании, как он пишет в посте на Linkedin.

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Диппольд спросил ChatGPT, как чат-бот получает адреса электронной почты всех компаний по управлению недвижимостью, которые работают в интересующей его области. Чат-бот предложил запрограммировать парсер, который будет автоматически искать адреса на соответствующих сайтах и предлагать человека, который, скорее всего, является контактным лицом.

На следующем этапе Диппольд попросил ChatGPT запрограммировать предложенный им парсер. По его словам, бот допустил некоторые ошибки в коде.

Затем предприниматель использовал полученные таким образом адреса электронной почты для связи с арендодателями. Но затем он столкнулся со следующей проблемой: письма от них требуют ответа. Не желая отвечать на сотни писем, Диппольд попросил ChatGPT создать автоматический ответ по электронной почте всякий раз, когда он получает электронное письмо. ChatGPT ответил: «Вы можете использовать для этого код Google Script». Здесь тоже пришлось внести некоторые поправки. Однако автоматические ответы были быстро запрограммированы.

Итак, Диппольд получил два хороших варианта, и ему оставалось только выбрать квартиру своей мечты. В заключение он говорит, что ChatGPT уже очень мощный и может быть чрезвычайно полезен в будущем.