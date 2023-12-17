Люди, склонны видеть действие таинственных сил, даже когда есть гораздо более простые объяснения чему-то необычному. Демократия и прочие явления иногда похожи на своего рода доску для спиритических сеансов.

Любители страшных историй и призраков, вероятно, знают доску Уиджа, которую еще называют «колдовской доской». Предположительно, с ее помощью можно связаться с умершими, демонами или другими потусторонними существами. На доске нанесены буквы и цифры, и участники обряда наводят на них стрелку-указатель. За круглым столом, как правило, сидят несколько человек и каждый касается указателя одним пальцем.

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Таким образом можно вступать в сверхъестественный контакт с духовными существами, используя заклинания и магическую атрибутику: вы задаете вопрос, и вдруг указатель начинает двигаться вместе с вашими пальцами, перемещается к одному символу за другим и выдает ответ. Ни у кого из участников нет ощущения, что они являются причиной движения указателя. Все убеждены, что их пальцы просто движутся вместе с указателем, которым управляет какая-то мистическая, неопознанная сила.

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Однако с научной точки зрения этому есть простое объяснение. Указатель перемещается благодаря взаимодействию участвующих в сеансе людей. Каждый ожидает, что его палец потянут в определенном направлении. А когда ожидаешь движения, легко бессознательно осуществить его самому. В психологии это известно как «эффект Карпентера».

Один участник чувствует, куда направляются пальцы других людей, и его бессознательно побуждают следовать этому же движению, которое, в свою очередь, чувствуют другие – и вот взаимодействие бессознательных микродвижений приводит к коллективному движению сообщества, которое кажется совершенно сверхъестественным.

Какова ваша роль как участника магического обряда? Иногда вы являетесь частью движения и неосознанно помогаете добиться ожидаемой реакции. Иногда вы просто «пассажир», становящийся частью реакции, бессознательно вызванной другими. Тезис «за этим движением должна стоять невидимая, сознательная рука» кажется вполне правдоподобным, но он неверен.

Однако очень легко совершить такую же ошибку, размышляя о более крупных социальных явлениях. Какие темы появляются в СМИ? Почему все вдруг говорят о конкретном событии? Почему в различных ежедневных газетах и на телеканалах внезапно появилось много людей, представляющих очень специфическое мнение?

Должно быть, существует заговор, таинственная элита, действующая за кулисами, дергающая за ниточки и контролирующая всех нас! В принципе, это, конечно, возможно, но нереально.

Гораздо более правдоподобное объяснение состоит в том, что социальные события происходят аналогично движению указателя на доске для спиритических сеансов: каждый участвует в этом, но никто его не контролирует.

Демократия иногда похожа на гигантскую доску для спиритических сеансов.