В течение многих лет сейсмологи сталкивались с загадкой, которой теперь можно дать объяснение. На границе ядра и мантии Земли обнаружили кремниевый «снег», который состоит из твердых кристаллов из соединения железа и кремния.

Самое глубокое бурение вглубь Земли на сегодняшний день составляет всего двенадцать километров, а если точнее, 12 262 метра. Чтобы исследовать недра Земли, ученые используют данные после землетрясений.

Их эхо, отражающееся от ядра Земли, может дать ключ к пониманию того, что находится внутри планеты. В течение многих лет эти сейсмические исследования указывали на любопытные аномалии между ядром Земли и мантией, которым, наконец, может быть найдено объяснение.

Изображение из открытых источников



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Одна из таких аномалий происходит на глубине около 3000 км под поверхностью Земли, между внешним ядром из жидкого металла и мантией Земли. Сейсмологические изображения показывают аномалии, выражающиеся в изменениях плотности и скорости движения материи.

Новое исследование предполагает, что причиной этих расхождений может быть «снег», богатый кремнием.

Чтобы проверить свой тезис, исследователи из Токийского, Аризонского и Чикагского университетов смоделировали в лаборатории условия внешнего ядра Земли, включая железо-водородные сплавы, высокие температуры и огромное давление.

Фактически, в ходе эксперимента образовались кристаллы, богатые кремнием, и поднялись сквозь жидкое железо. До сих пор аномалии в сейсмических волнах приписывались процессам в мантии Земли.

Новые выводы ученых чрезвычайно важны для науки. Понимание процессов, происходящих в ядре Земли и их связи с мантией, позволяет делать более точные прогнозы о будущих изменениях магнитного поля планеты, которое, среди прочего, защищает ее от солнечных ветров и других космических влияний.

О ядре Земли известно очень мало. Недавно было опубликовано исследование, в котором говорится, что ядро остановилось в своем вращении и изменило направление несколько лет назад. Это могло бы объяснить некоторые недавние экстремальные погодные явления.