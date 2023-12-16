В декабре биткоин достиг самого высокого уровня с апреля 2022 года. Тема спотовых биткоин-ETF доминировала в последние несколько недель, а в середине месяца на первый план выходят макроэкономические факторы.

В декабре цена биткоина преодолела отметку в $40 000 — впервые с апреля 2022 года. Вскоре после этого, в мае 2022 года, произошло крушение Terra/LUNA, а несколько месяцев спустя – крах криптовалютной биржи FTX. Это было время до того, как криптозима по-настоящему проявила себя. Цена биткоина сейчас вернулась на прежний уровень.

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После того, как в начале декабря биткоин преодолел отметку в $40 000, цена продолжила расти. Неделю назад он достиг $44 300 — нового максимума 2023 года.

С тех пор биткоин зафиксировал небольшие потери. В субботу, 16 декабря, биткоин торговался на уровне около $42 000. Цена снизилась на четыре процента с прошлой субботы. Аналогичная картина и с Ethereum: цена ETH снизилась на пять процентов по сравнению с предыдущей неделей.

Ситуация на рынке криптовалют любопытным образом развивается уже несколько недель. Совершенно нормально, что происходит колебание стоимости активов. Если существует значительная восходящая тенденция в течение более длительного периода времени, многие люди на рынке находятся в плюсе — и хотят зафиксировать прибыль. Потому что кто знает, как долго цены будут продолжать расти? Они продают монеты, что влияет на их курс.



Какова подоплека текущих движений рынка



На данный момент цена биткоина выросла примерно на 150% по сравнению с серединой декабря 2022 года. В случае с Ethereum речь идет о 75-процентном росте. Два крупнейших актива явно проигрывают Solana (SOL) с текущим ростом курса почти на 440% за год.

Токен SOL особенно сильно пострадал от банкротства FTX в ноябре 2022 года, и текущие очень высокие показатели рассчитываются с крайне низкого уровня.

Предыстория нынешнего ценового ралли известна. Шумиха вокруг возможного скорого одобрения биткоин-ETF в США уже несколько недель создает хорошее настроение. Тот факт, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрит спотовый ETF, де-факто уже учтен в ценообразовании. Спотовый ETF инвестирует непосредственно в криптовалюту – в отличие от ETF на фьючерсы на биткоин, которые уже давно одобрены в США и инвестируют в деривативы, которые затем отслеживают цену BTC.

Некоторые аналитики уже указывают на предстоящий халвинг в апреле как на еще один потенциальный драйвер курса.

Но есть еще один фактор, который играет важную роль. И об этом вспомнили именно на этой неделе. Речь идет о макроэкономике и классических финансовых рынках.

В среду Федеральная резервная система США (ФРС) вновь приняла решение по процентной ставке. Результат: после примерно двух лет резкого повышения процентных ставок, они остались неизменными в третий раз подряд. И что еще более важно: ФРС указала на три снижения процентных ставок в следующем году.

Низкие процентные ставки обычно благоприятны для всех типов более рискованных активов – к ним относятся, например, акции технологических компаний, а также криптовалюты. И на этот раз оба эти класса позитивно отреагировали на решение ФРС.

Корреляция между фондовым рынком США и криптоактивами была очень сильной, особенно после пандемии. Осенью 2023 года на рынке криптовалют снова стали доминировать темы, специфичные для криптовалют, такие как шумиха вокруг биткоин-ETF. Крипторынок и акции США иногда двигались в разных направлениях.

Однако это не является негативным фактором для развития цен на крипторынке: если перспектива падения процентных ставок в США приведет к росту акций, это также может подтянуть цены на криптоактивы.