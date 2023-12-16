Самая большая китайская ракета была запущена на орбиту 16 декабря. Ракету Long March 5 пришлось увеличить для размещения очень важного груза

16 декабря из Китая стартовала гигантская ракета-носитель, предположительно доставившая в космос большой спутник-шпион. Спутник называется Yaogan-41 и, по-видимому, настолько велик, что для его размещения пришлось увеличить ракету-носитель Long March 5. По данным Ars Technica, грузовой отсек увеличили на 6,2 метра. Ракета высотой более 60 метров стала самой большой, когда-либо запускавшейся Китаем.

Изображение из открытых источников



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По данным правительства Китая, Yaogan-41 — это спутник наблюдения Земли, предназначенный для использования в целях геодезии и сельскохозяйственного мониторинга. Американские военные подозревают, что аппарат служит другим целям. Раньше обозначение Yaogan имели только военные спутники. Yaogan-41 планируется разместить на геостационарной орбите высотой 35 000 километров. Там он может постоянно контролировать часть Земли и перемещаться вокруг планеты синхронно с ее вращением.

Где будет размещен спутник, пока неизвестно, но предполагается, что Yaogan-41 станет следить за Тихоокеанским регионом с помощью своих оптических приборов. Там спутник мог бы очень точно отслеживать перемещения кораблей и самолетов. Военные силы Тайваня и США будут представлять особый интерес для Китая.

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Американские военные обеспокоены растущими возможностями Китая по наблюдению в космосе. Сообщается, что в стране уже имеется 198 спутников для наблюдения за Землей. Yaogan-41, возможно, самый крупный из них. Исходя из габаритов ракеты-носителя Long March 5, которая запустила спутник, предполагается, что масса составила около 14 тонн. Для сравнения: космический телескоп Хаббл весит 12,2 тонны.