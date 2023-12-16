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kosmos_news
В новом фильме Netflix «Оставь мир позади» автомобили Tesla восстают против людей
Функции автономного вождения Tesla неоднократно подвергались критике, поскольку оборудованные ею автомобили не распознают препятствия или совершенно неверно оценивают ситуацию, что приводит к авариям. Если верить новому фильму Netflix, в будущем ситуация не улучшится.

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Являются ли беспилотные автомобили средством передвижения будущего или завуалированным заговором машин, намеревающихся превратить улицы в хаос автономного безумия? Апокалиптический фильм с многообещающим названием «Оставь мир позади» на Netflix посвящен, в том числе, этому будущему.
В новой картине, которая вышла на стриминге 8 декабря, великолепный звездный состав. Итан Хоук и Кевин Бэкон на съемочной площадке стали партнерами Джулии Робертс.

Скриншот из фильма

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О чем этот фильм? В нем рассказывается, как загадочная акустическая кибератака оказывается нацелена не только на людей, но и на беспилотные автомобили Tesla. Сюжет основан на одноименном романе Румаана Алама 2020 года. Но фильм выводит испытание режимов автопилота Tesla и полного самостоятельного вождения на новый уровень, еще больше подчеркивая уже существующие опасности реального мира.
Скриншот из фильма

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Предыстория

Tesla вынуждена была в начале года провести онлайн-обновление более 360 000 автомобилей с помощью тестовой версии своего передового программного обеспечения помощи водителю в США, поскольку власти увидели повышенный риск аварий. Производитель электромобилей объявил об обновлении в органе безопасности дорожного движения NHTSA. Ведомство исследовало тестовую версию после нескольких инцидентов и жалоб.
Tesla использует продвинутую «автопилотную» версию «Full Self-Driving» (FSD). Пусть она и не превращает транспортное средство в автономный автомобиль, но по обычной классификации все равно является помощником водителя. Среди прочего, программное обеспечение FSD должно распознавать светофоры и дорожные знаки — и, таким образом, иметь возможность ориентироваться в городе.
Американские водители в настоящее время могут использовать FSD в бета-версии. В последние месяцы неоднократно показывалось, как программное обеспечение FSD допускало ошибки в дорожном движении, которые могли привести к авариям. Согласно уведомлению об отзыве, автомобили с FSD могут игнорировать знаки «стоп» на перекрестках и двигаться прямо вне полосы поворота. Кроме того, машины могли без должной осторожности ездить по перекресткам на желтый сигнал светофора. Некоторые из них также неадекватно отреагировали на изменение скоростного режима.
NHTSA потребовало от Tesla провести официальный отзыв авто. Автопроизводитель не согласился с анализом агентства, но решил провести добровольный отзыв «из соображений предосторожности». Речь идет о 362 758 авто, построенных в период с 2016 по 2023 год, на которых используется программное обеспечение FSD или ожидается его установка.

Что думает обо всем этом Илон Маск

Режиссер «Оставь мир позади» Сэм Эсмаил признался журналу Rolling Stone, что не получал разрешения от Tesla на использование бренда в фильме.
А Илон Маск? Он ответил на твит Netflix, объяснив, что Tesla «заряжаются от солнечных батарей, даже когда мир находится в режиме «Безумного Макса» и бензина больше нет». Бизнесмен не прокомментировал, что Tesla в фильме выглядит очень несовершенным транспортным средством.

#tesla #электромобили #автомобили #кино #автопилот
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