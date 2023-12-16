НАСА опубликовало видео, как на самом деле выглядит космический корабль, снова входящий в атмосферу Земли.

Космическая капсула НАСА «Орион» вернулась на Землю год назад. Ранее зонд находился на орбите Луны в рамках миссии «Артемида-1», но на его борту не было людей.

Фото: NASA



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Тем не менее, записи повторного входа капсулы в атмосферу Земли есть — и НАСА в середине декабря 2023 года опубликовало соответствующее видео. Космическое агентство представило минутный ролик.

НАСА также предоставило 25-минутное видео, показывающее полный вход в атмосферу. Кстати, оба видео обязательно стоит смотреть со звуком — там есть что услышать, от шипения аппаратуры до загадочного свиста приборов.

Даже если не брать во внимание впечатляющего видео, НАСА может назвать миссию «Артемида-1» успешной. Капсула установила рекорд: на расстоянии 434 500 километров ни один космический корабль, пригодный для перевозки людей, не находился от Земли дальше, чем «Орион». Ранее этот рекорд принадлежал миссии «Аполлон-13» — 401 000 километров.

Во время своего путешествия вокруг Луны «Орион» отправил на Землю множество изображений, включая галактическое «селфи».