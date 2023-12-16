Новые Android-смартфоны скоро смогут обеспечивать связь через спутник. Motorola выпускает спутниковый модем, который может превратить практически любой сотовый телефон в спутниковый.

С помощью Starlink Илон Маск показал, в каком направлении движутся современные технологии: подключение отдаленных мест к интернету и, следовательно, к средствам связи. Компании сейчас также интересуются спутниковой связью для смартфонов. Apple уже использует ее для функции экстренного вызова в iPhone 14. Huawei изначально имеет аналогичную функцию. Qualcomm и Mediatek также хотят оснастить свои чип-платформы для мобильных телефонов соответствующей опцией. В будущем многие новые Android-смартфоны смогут обеспечивать связь через спутник.

Motorola анонсировала решение Defy Satellite Link, которое должно позволить превратить устройства Android (Android 10 или выше) и iOS (iOS 14 или выше) в спутниковые телефоны.

Изображение: Motorola



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Однако Motorola не производит Defy Satellite Link сама. Проектом занимается британская компания Bullitt Mobile, которая производит продукты Motorola по лицензии.

Спутниковый модем в формате брелока предназначен для поддержки пользователей при активном отдыхе. Он имеет размеры 70 мм на 50 мм и весит 70 граммов.

Устройство поставляется с тросом для крепления к рюкзаку или ремню с помощью карабина. Кроме того, Defy Satellite Link является водонепроницаемым и пыленепроницаемым (по стандарту IP68).

В будущем гаджет должен отправлять и получать сообщения в местах, где нет приема сотовой связи. Приемник подключается к смартфону через Bluetooth. Благодаря аккумулятору на 600 мАч и экономичной работе точка доступа должна быть доступна несколько дней без подзарядки.

Для запуска спутниковой связи необходимо приложение Bullitt. Оно доступно для Android и iOS. Получателям также необходимо приложение. Для них оно бесплатно.

Встроенный экстренный вызов SOS и определение местоположения должны работать без подключения к смартфону.