Пульсирующий сигнал часто возникает во время солнечных вспышек. Теперь исследователи знают, откуда он взялся.

Исследователи сделали знаменательное открытие. Солнечная вспышка с повторяющимся сигналом, похожим на сердцебиение, находилась в солнечной атмосфере. Астрофизикам удалось идентифицировать источник сигнала в солнечной вспышке класса C — около 5000 километров над поверхностью Солнца.

Изображение из открытых источников



реклама



Солнечные радиовсплески — это интенсивные всплески радиоволн от Солнца. Часто связанные с солнечными вспышками, они, как известно, обеспечивают периодические сигналы. Исследователи впервые смогли определить регион, из которого исходит сигнал.

Во время солнечных бурь магнитные поля на Солнце движутся навстречу друг другу, коллапсируют и восстанавливаются. Источник сигналов находится там, где магнитные поля воссоединяются. Однако исследователи выявили второй источник. Он расположен вдоль гелиосферного токового слоя Солнца. Оттуда идет аналогичный пульсирующий радиовсплеск. Теперь важно выяснить, какой источник вызывает другой.