В середине декабря началось обострение на севере Израиля, на границе с Ливаном. Там «Хезболла» опять активизировалось, но Израилю удалось захватить активы этой и других террористических группировок.

Израилю удалось конфисковать криптовалюты «Хезбаллы» на сумму $1,7 млн, как недавно сообщило Национальное агентство Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Это не первый случай, когда Израиль успешно изымает средства у организаций, классифицируемых в стране как террористические. В прошлом средства «ХАМАС» были изъяты властями.

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И «ХАМАС», и «Хезбалла» находятся в постоянном конфликте с Израилем. «ХАМАС» действует в Палестине, а «Хезбалла» работает из Ливана. Но как Израилю удалось конфисковать криптовалюты? Обе организации все чаще используют цифровые активы, чтобы властям было труднее отслеживать и конфисковывать их.

Согласно отчету NBCTF, доступ к криптовалютам был получен с помощью экспертов-криминалистов из американской компании Chainalysis. Компания является лидером в использовании данных блокчейна. Системы Chainalysis интегрированы во многие централизованные криптобиржи и работают там автоматически.

Chainalysis объясняет в своем блоге, что «Хезболла» получила средства от Ирана. Иранская бригада «Кудс» выступает в качестве финансиста. Это подразделение иранских вооруженных сил, непосредственно отвечающее за зарубежную деятельность.

Израилю удалось захватить криптовалюты «Хезбаллы» во многом потому, что средства отправляются на централизованные криптобиржи. Сирийские посредники используются для сокрытия происхождения и конечной цели финансирования.

У них есть учетные записи на криптобиржах, где они зарегистрированы под своим настоящим именем. Binance заявила, что средства проходили через биржу. Другие торговые платформы также используются, но не фигурируют в отчетах.

Властям Израиля удалось установить двенадцать человек, участвовавших в перемещении средств со счетом на Binance или другой криптобирже. Согласно исследованиям, первоначальный депозит средств произошел в Иране. Кредиторы должны использовать систему отправки средств, которая запускается путем внесения наличных. Затем партнер первоначального получателя платежа переводит заранее определенную сумму третьей стороне.

Таким образом, деньги попадают в Сирию и депонируются сирийскими посредниками на криптобиржах. Такая система широко распространена на Востоке, и ее трудно отследить из-за использования наличных денег.

В дополнение к использованию этих контролируемых торговых платформ, которые часто применяют программу Chainalysis Reactor, использование «Хезбаллой» Tether (USDT) в сети Tron также привело к конфискации монет. Tether смогла заморозить четыре адреса.

Предысторией этого являются особые полномочия, которыми обладает Tether как издатель токенов TRC-20. Это было бы невозможно с другой криптовалютой, такой как биткоин.

Всего израильские власти классифицировали 39 блокчейн-адресов как террористические в рамках операции. Все они принадлежат сети Tron. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о дальнейших мерах по борьбе с финансированием терроризма.