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kosmos_news
В грунте с астероида Бенну в изобилии присутствуют редкие материалы
В образце Бенну в изобилии присутствуют некоторые материалы, которые на самом деле редки или не встречаются на астероидах.

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В 2020 году космический корабль OSIRIS-REx собрал образцы породы на астероиде Бенну.
Фото: NASA


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В октябре 2023 года этот материал был отправлен в учреждения для тестирования. В нем может содержаться ранее неизвестный органический материал.
Материал очень темный, но можно найти и значительно более светлое вещество. Фото: NASA


Полученные частицы темные и состоят из «узловатых кусков» размером в сантиметр и миллиметр с грубой текстурой, напоминающей цветную капусту. Они прилипают ко всему, к чему прикасаются.
Также в образце присутствует материал со светлым покрытием. Как сообщает Nature, образцы исследовали под сканирующим микроскопом. Оказалось, что светлый слой очень хрупкий и имеет темную сердцевину. Блестящая поверхность содержит магний, натрий и фосфор. Сочетание этих веществ редко встречается в метеоритах.
Исследователи работают с образцом в защищенном контейнере. Фото: NASA/Kimberly Allums


Вопреки плану OSIRIS-REx взял на Бенну слишком много материала. Вместо 60 граммов щуп загрузил в капсулу 70,3 грамма. Частицы также оказались на внешней крышке этого бокса. В нем находится еще от 30 до 70 граммов, которые также защищены от воздействия окружающей среды.
Поскольку 2 из 35 винтов на крышке сломаны, камни извлекаются через отверстие пинцетом. НАСА производит новые отвертки для ослабления двух винтов.
Извлеченный на данный момент материал был отправлен в Лабораторию экспериментов по отражению (RELAB) в Род-Айленде и в Музей естественной истории в Лондоне. Там будут проведены спектральные анализы.
Капсула с образцом, собранным с астероида Бенну космическим кораблем НАСА OSIRIS-REx. Изображение: REUTERS / KEEGAN BARBER/NASA


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Было зарегистрировано больше сигнатур длин волн синего света. Это может указывать на то, что образцы содержат больше воды, чем предполагалось ранее. Однако исследователи пока не могут сказать, что именно вызывает лазурно-синий цвет в спектре.
На данный момент каталогизировано около 1000 частиц Бенну размером более 0,5 миллиметра. Как только отвертки НАСА будут готовы к использованию, ученые смогут получить доступ к дополнительном породам непосредственно из капсулы для продвижения своих исследований. Однако это может занять время, поскольку инструменты должны быть изготовлены из материала, не загрязняющего образцы.

#космос #астрономия #астероид
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