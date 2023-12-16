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kosmos_news
Как будет выглядеть кабина будущих сверхзвуковых самолетов
Преемник «Конкорда» — сверхзвуковой самолет XB-1 — получит футуристическую кабину, предлагающую ранее недоступные опции.

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С вводом в эксплуатацию самолета Overture от Boom Supersonic перелеты на сверхзвуковых скоростях снова станут возможными. Прототип XB-1 — уменьшенная версия планируемого пассажирского самолета — уже получил разрешение на полеты регулятора США. В ближайшее время планируется совершить первый полет.
Сверхзвуковой самолет также получит кабину нового поколения, сообщила компания. Самолет будет оснащен кабиной Honeywell Anthem. Эта система авионики призвана предложить ранее недоступные опции.
Так будет выглядеть кабина будущих сверхзвуковых самолетов. Изображение: Honeywell / Boom Supersonic
Кабина экипажа снабжена работающими онлайн инструментами, все системы подключены к облаку. Система может постоянно передавать данные, открывая новые функции. Например, экипаж может составить план полета на земле и отправить его прямо в кабину.
После этого план полета необходимо только загрузить и активировать в кабине. До сих пор эти данные приходилось с большим трудом вводить в систему. Перенос плана полета позволяет сэкономить 45 минут времени на подготовку рейса.
Также доступен обмен данными в режиме реального времени с наземными службами, вышкой, обслуживающим персоналом и другими поставщиками услуг, такими как компании общественного питания. Это может обеспечить далеко идущие преимущества в области эффективности в будущем.
Кабина экипажа Anthem состоит из множества сенсорных экранов, графических интерфейсов и средств визуализации. Виртуализация панелей управления с помощью сенсорных экранов приводит к снижению веса машины. А вес самолета очень важен. Кроме того, естественные методы работы с дисплеями, такие как увеличение элементов на экране пальцами, пролистывание и ввод текста прямо на экран, сделают управление интуитивно понятным.
Кабина экипажа Honeywell Anthem. Изображение: Honeywell / Boom Supersonic
Новая система авионики Honeywell все еще проходит испытания. Первые тесты состоялись в мае 2023 года.

#техника #технологии #авиация #самолеты #авионика
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