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kosmos_news
В сеть просочились фото макета нового ядерного оружия США
Фотография макета нового ядерного оружия была сделана из Нидерландов и на ней изображена испытательная версия нынешней американской водородной бомбы.

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На снимке с авиабазы Волкель в Нидерландах виден истребитель F-16, оснащенный учебной версией американского ядерного оружия B61-12. Фотография сделана в 2021 году и, следовательно, еще до начала серийного производства бомбы. Она была добавлена в инвентарь США только в 2022 году.

Изображение: Sandia National Laboratories

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Макет водородной бомбы был установлен под правым крылом F-16. Эксперты распознали город Волкель в качестве места, где сделана фотография, потому там есть характерное укрытие для самолетов на краю снимка. На фото хорошо виден макет оружия (выделено в красный кружок):

Изображение: Sandia National Laboratories

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Одиннадцать из 32 бункеров на военном аэродроме Волкель оборудованы подземным шахтами, способным вместить до 4 бомб B61. Обычно там хранилось только 1 или 2 бомбы. По оценкам, на базе находится от 10 до 15 бомб. Волкель — одно из нескольких мест в Европе, где американские военные хранят бомбы B61. Они могут быть переданы избранным членам НАТО в соответствии с соглашениями о совместном использовании ядерного оружия.
По выраженному хвостовому оперению можно сказать, что это макет В61-12. Это первая версия этой водородной бомбы, оснащенная высокоточной хвостовой частью, управляемой системой наведения INS/GPS. Это делает снаряд значительно более точным, чем предыдущие модели. Бомба использует гравитацию для своего движения. А ракетные двигатели придают ей вращение, чтобы стабилизировать снаряд в воздухе.
B61-12 имеет точность прицеливания 30 метров и может быть оснащена боеголовкой мощностью 50 килотонн. Когда она взрывается на земле, образуется кратер диаметром от 30 до 68 метров, в зависимости от характера почвы. Кроме того, B61-12 может проникать в землю на несколько метров и, следовательно, поражать глубокие бункеры. Ее предшественник, B61-11, наносил удары в радиусе от 110 до 170 метров от цели. Следовательно, эта версия требовала боеголовки мощностью 400 килотонн для нейтрализации нужной цели.
Разработка B61-12 началась в 2014 году, а первая готовая водородная бомба B61-12 была произведена в ноябре 2021 года. Стоимость единицы составляет $28 млн, планируется произвести от 44 до 500 штук.
Неясно, является ли F-16 на фотографии истребителем ВВС Нидерландов. «Королевские ВВС» фактически законсервируют свои старые самолеты F-16, последний экземпляр в следующем году будет обменен на истребитель F-35A. Также неизвестно, есть ли в настоящее время в Европе действующие B61-12. По данным экспертов, первые экземпляры должны были поступить в Европу в 2022 году.
США разрабатывают 13-ю версию водородной бомбы. Она должна быть еще сильнее и точнее. Возможно также, что B61-13 используется только военными США.

#сша #ядерное оружие #военная техника #водородная бомба
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