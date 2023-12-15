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kosmos_news
Microsoft хочет построить собственные атомные электростанции
Microsoft планирует использовать ядерную энергия для развития искусственного интеллекта. Для этого компания построит атомные электростанции.

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Microsoft будет использовать ядерную энергию для продвижения искусственного интеллекта. Американский гигант планирует и дальше развивать и эксплуатировать собственные решения искусственного интеллекта с использованием ядерной энергии — и даже построит для этой цели собственные электростанции.

Авторские права: Bjorn Kindler

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Сообщается, что команда Microsoft потратила «месяцы» на разработку искусственного интеллекта, который понимает правила ядерной энергетики и лицензионные требования. Цель: ИИ призван помочь технологическому гиганту заполнить все заявки, необходимые для строительства электростанций. Обычно это может занять годы и стоить миллионы.
Microsoft хочет применять собственные системы искусственного интеллекта, используя углеродно-нейтральные источники энергии. Билл Гейтс, основатель Microsoft, также инвестирует в широкий спектр энергетических решений: недавно деньги были вложены в стартап, который использует алкоголь в качестве авиационного топлива, и в стартап по кондиционированию воздуха. Он инвестировал около полумиллиарда долларов в TerraPower, компанию по производству реакторов на расплавах соли.
США в последние десятилетия откладывали строительство новых АЭС: до того, как в июле этого года в Джорджии был введен в эксплуатацию реакторный блок «Фогтл-3». Ранее ядерный реактор в США был введен в эксплуатацию в 2016 году. Ситуация может измениться в ближайшие несколько лет: США являются одной из стран, подписавших декларацию об утроении ядерной энергии на климатических переговорах COP28 в этом году.

#microsoft #искусственный интеллект #энергетика #атомные электростанции
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