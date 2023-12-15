Знакомый внешний вид может вернуться со следующим iPhone, выход которого запланирован на сентябрь 2024 года. Ожидается также совершенно новый элемент управления.

Как известно, DeLorean — это автомобиль из «Назад в будущее», который служит машиной времени Марти Макфлаю. DeLorean — это также кодовое название, под которым Apple разрабатывает iPhone 16. И это не случайно.

Ожидается, что следующее поколение iPhone будет иметь значительные изменения в дизайне, основанные на предыдущих сотовых телефонах Apple. В первую очередь это касается модуля камеры сзади. Также должна появиться новая кнопка.

Очень вероятно, что будут еще какие-то нововведения. В конце концов, Apple должна создать визуальный стимул, чтобы люди могли сразу узнать новейший iPhone.

Упоминая фильм «Назад в будущее», Apple, возможно, намекает, что снова будет использовать уже устаревшие элементы дизайна. В связи с этим портал MacRumors представил несколько прототипов iPhone 16, с которым Apple якобы экспериментирует. Вот они на фото:

Изображение: MacRumors

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Упоминается модель желтоватого цвета, которая создана на базе iPhone X 2017 года. Модуль камеры существенно больше, но расположение и дизайн не могут отрицать сходство с телефоном Apple 6-летней давности. Кроме того, этот прототип также имеет измененную кнопку громкости.

Изображение: MacRumors



Инновации в розовом и черном iPhone не слишком радикальны, но они также основаны на более ранней модели, а именно на iPhone 12. Кнопки регулировки громкости здесь не изменились, но в этих двух рендерах также присутствует новый элемент управления.

Изображение: MacRumors

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Эта новая кнопка находится на той же стороне, что и кнопка питания, и имеет такой же размер. Пока неясно, для чего нужна эта новая кнопка. Вполне вероятно, что это может быть пусковая кнопка для камеры. По оценкам MacRumors, Apple, скорее всего, выберет черный прототип.

Также предполагается, что тумблер «звонок/отключение звука» уйдет в историю с появлением iPhone 16. Соответственно, кнопку действия следует использовать во всех новых моделях. Спереди существенных изменений быть не должно. Ожидается, что все модели iPhone 16 снова будут оснащены Dynamic Island.