Мертвое насекомое и волосы оказались в корпусе нового сотового телефона OnePlus 12.

Время от времени в новых смартфонах обнаруживаются баги (по англ. bug), то есть ошибки. А недавно покупатель телефона обнаружил самого настоящего мертвого жука (bug).

Помимо мертвого насекомого, которое было как бы замуровано в корпус, можно также увидеть волос, который был интегрирован в рамку смартфона. Кстати, это новенький OnePlus 12, который уже доступен в Китае.

Изображение: Weibo

Европейский запуск OnePlus 12 очень ожидаем. Смартфон должен сочетать в себе качественные характеристики с разумной ценой. Теперь пользователи также с нетерпением ждут, появится ли в устройствах дополнительные элементы типа жуков.

Запуск OnePlus 12 в Китае оказался не очень хорошим. Помимо волос и дохлого жука, есть некоторые жалобы на проблемы с качеством. В основном это погрешности обработки корпуса, зазоры между отдельными компонентами и царапины.