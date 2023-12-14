Даже перезагрузка бортового компьютера «Вояджер-1» не помогла — корабль посылает странные сигналы на Землю. Решение проблемы может занять несколько недель.

Инженеры НАСА работают над устранением проблемы с космическим кораблем «Вояджер-1». По данным НАСА, один из трех бортовых компьютеров космического корабля больше не работает. Зонд по-прежнему может получать и выполнять команды, отправленные с Земли, но не в состоянии пересылать их обратно.

Блок модуляции телеметрии начал отправлять повторяющуюся комбинацию 0 и 1 — похоже, он сломался. Данные непонятны, это, так сказать, галактическая тарабарщина. В минувшие выходные команда НАСА попыталась перезапустить систему, но это не решило проблему. Сейчас команда продолжает устранять неполадки.

Изображение из открытых источников



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Решение проблемы займет месяцы. «Вояджер-1» и его преемник были запущены в конце 70-х, что сделало их самыми продолжительно действующими зондами в истории. Чтобы найти решения проблем космического корабля, они должны сначала просмотреть документы десятилетней давности. Также нужно выяснить, как новое командование повлияет на дальнейшую эксплуатацию корабля.

Сигнал с Земли достигает зонда примерно за 22,5 часа. Космический зонд расположен на краю нашей Солнечной системы, в 24 миллиардов километров от нас. Несмотря на то, что сигналы распространяются со скоростью света, исследователям НАСА требуется около 45 часов, чтобы получить ответ от космического корабля и посмотреть, решила ли их команда проблему.