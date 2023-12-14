Тысячи представителей технологической индустрии Израиля принимают участие в текущем военном конфликте. Как это отразится на стартапах и всей технологической индустрии в целом?

После атак ХАМАС на Израиль и последующих воздушных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа была инициирована наземная операция не только в секторе Газа, но и на севере страны. ЦАХАЛ призвала в армию около 360 000 резервистов, которые направились в зону боевых действий. Среди них тысячи сотрудников стартапов, основателей технологических фирм и членов венчурных компаний.

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Израиль не зря называет себя «Страной стартапов». В частности, Тель-Авив в последние десятилетия стал центром для стартапов. Крупные технологические компании и венчурные капиталисты со всего мира (и особенно из США) инвестируют в стартапы или создают центры разработки новых продуктов. Израильская армия играет здесь особую роль, поскольку молодые женщины и мужчины служат два или три года и приобретают ценные навыки с точки зрения новых технологий (безопасность, оборона), а также с точки зрения лидерства и управления проектами.

Сейчас многие представители израильской технологической отрасли находятся на границе с сектором Газа или готовятся к другим миссиям. Конечно же, компании приостановили всю оперативную работу.

В гражданской жизни они — основатели стартапов, менеджеры по продуктам, операционные директора, инженеры-программисты и т. д.

Сектор технологий и стартапов чрезвычайно важен для Израиля. Технологии составляют 18% ВВП Израиля, в промышленности занято около 500 000 человек, а на долю высоких технологий приходится 50% экспортной квоты. Nvidia, Intel, Apple, Google и IBM купили такие компании, как Mobileye, Waze или Mellanox, за сотни миллионов или даже миллиарды долларов. 200 израильских венчурных компаний, около 70 иностранных венчурных компаний и около 60 корпоративных венчурных компаний постоянно находятся в поисках новых инвестиционных возможностей.

И теперь тысячи специалистов идут на войну. Например, из медицинского стартапа Remepy от основателя Ора Шоваля сейчас 15% команды находятся на фронте или на военной службе, а сам генеральный директор Шоваля также был призван в армию.

Некоторые стартапы уже несут потери. Компания основателя Джека Биджио UBQ Materials потеряла двоих из 100 сотрудников в результате нападений на кибуц Цеелим. Производство альтернатив пластику из отходов также находится под угрозой, поскольку завод UBQ Materials расположен всего в нескольких километрах от пограничного забора с сектором Газа — производство уже перенесено в Нидерланды.

Летом у технологического сектора уже были серьезные проблемы из-за правительственной судебной реформы, которая в конечном итоге лишает суды полномочий и подрывает основные демократические принципы. Согласно опросу Startup Nation Central, 68% израильских стартапов в то время начали активно принимать правовые и финансовые меры, такие как вывод денежных резервов, перенос штаб-квартиры за пределы Израиля, перемещение сотрудников и увольнения. 37% инвесторов заявили, что компании из портфелей вывели часть своих денежных резервов и перевели их в офшоры.

В результате призыва на военную службу около 4% населения израильская технологическая индустрия столкнулась с новыми проблемами. Вместо разработки программного и аппаратного обеспечения тысячи сотрудников стартапов теперь вынуждены брать в руки оружие. Это может иметь катастрофические последствия для экономики Израиля, которая в значительной степени зависит от экспорта технологий.