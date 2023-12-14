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kosmos_news
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
Ракета с двигателем Miranda в будущем доставит грузовой корабль Cygnus на МКС. В конце ноября прошли его первые испытания, которые очень удивили экспертов.

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Antares  — это ракета-носитель, изготовленный компанией Northrop Grumman. Она призвана вывести грузовой корабль Cygnus в космос. Затем он доставит различные грузы на МКС. Год назад корабль уже отправлялся на МКС. На борту космического корабля Cygnus находился груз общей массой около 3,7 тонны. В том числе предметы снабжения для экипажа МКС и научные материалы. В частности, это устройства, с помощью которых исследовалась 3D-печать и изучалось выращивание растений в условиях микрогравитации.
Тогда же начались первые проблемы. Запуск прошел успешно. Но после непродолжительного пребывания на орбите выяснилось, что есть проблема с солнечными панелями.
Cygnus оснащен двумя складными солнечными батареями для питания. Однако только одну из них удалось открыть во время этого космического полета. Транспортные средства Cygnus - это одноразовые космические корабли, которые не могут повторно войти в атмосферу Земли или безопасно приземлиться на поверхности нашей планеты.

Источник: Википедия

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После того, как космический корабль Cygnus доставляет свой груз на МКС, он обычно загружается мусором и предметами, которые больше не нужны. Затем грузовое судно отправляется в атмосферу Земли, где сгорает при входе в атмосферу.
После начала СВО на Украине, будущее этого типа ракет казалось неопределенным.
Причина: ракеты Antares имеют двигатели РД-181, которые изготавливаются в России. Из-за западных санкций компания Northrop Grumman больше не могла полагаться на предназначенный для экспорта двигатель, но быстро заявила, что разработает собственные двигатели для ракет Antares.
Сделать это поручили американской космической компании Firefly Aerospace. Она специализируется на создании ракет-носителей и сопутствующих двигателей. Известно, что двигатель Miranda будет интегрирован в ракету Antares 330.
Компания сообщила, что тестирование системы прошло успешно. Firefly не уточнила, какое топливо используется и почему пламя при тестовом запуске кажется зеленым. Это очень удивило экспертов.
Ракеты Antares с двигателями Miranda должны быть способны доставить на МКС около 10 тонн груза. Firefly и Northrop Grumman работают над более совершенной ракетой MLV, которая будет иметь полезную нагрузку 16 тонн и именуется преемником Antares.
Ракета MLV планирует впервые взлететь в 2025 году.

#техника #технологии #космос #ракеты #двигатель
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