Эта ракета является важной частью тактики США против Китая и в будущем будет поражать движущиеся цели.

Армия США получила свою первую боевую высокоточную ракету PrSM, разработанную производителем оружия Lockheed Martin и предназначенную для поражения объектов противника далеко за линией фронта. В будущем она будет использоваться не только армией США, но также ВМС и ВВС.

PrSM заменяет армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS), которая была разработана более 40 лет назад и с тех пор постоянно совершенствуется. С помощью новой ракеты армия США способна атаковать как удаленные цели, такие как авиабазы противника на островах, так и корабли, движущиеся в море. PrSM с дальностью действия 500 километров фактически представляет собой баллистическую ракету малой дальности.

Однако в 2023 году компания Lockheed Martin получила контракт на резкое увеличение дальности действия PrSM. Цель состоит в том, чтобы более чем удвоить нынешние 500 километров. Также рассматривается установка поисковой головки для борьбы с подвижными целями.

В 1980-х годах армия США впервые применила ракеты ATACMS. Такая ракета может стрелять кассетными боеприпасами или боеголовкой массой 200 килограммов по цели на расстоянии 300 километров. Точность прицеливания составляла около 9 метров. ATACMS применялась во время войны в Персидском заливе в 1991 году, в Ираке в 2003 году и совсем недавно на Украине.

Говорят, что PrSM превосходит ATACMS во всех областях. Хотя ракета будет оснащена боеголовкой массой всего 90 килограммов, она столь же разрушительна, как и боеголовка ATACMS. Она основана на противокорабельной ракете «Гарпун», предназначенной для пробития корпуса боевых кораблей. На пусковую установку HIMARS помещается до 2 ракет PrSM длиной 4 метра и толщиной 40 сантиметров — в два раза больше, чем ATACMS.

Фото: US Army

Армия США рассматривает PrSM как важную часть своей стратегии возможной конфронтации с Китаем. В Азиатско-Тихоокеанском регионе приходится преодолевать большие расстояния через океан, поэтому дальность действия важна. PrSM также предназначен для использования в сочетании с сухопутными, воздушными и морскими силами. Например, она может нейтрализовать станции ПВО противника, чтобы ВВС могли продолжить выполнение миссии. Lockheed Martin показывает это на видео:



Война в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Южно-Китайском море, будет вестись в основном в воздухе и на море. Поэтому важно иметь стратегически удачно расположенные базы, которые могут как поражать вражеские цели, так и защищать собственные позиции. Ракеты PrSM на филиппинском острове Палаван могут достичь некоторых китайских военных баз в Южно-Китайском море. Для более удаленных целей в распоряжении США также имеются крылатые ракеты «Томагавк» (дальность до 2500 км) и гиперзвуковое оружие большой дальности (дальность более 2800 км).

Ввод в эксплуатацию PrSM запланирован на конец 2024 года, а начало серийного производства запланировано на 2025 год. Ожидается, что к 2035 году будет произведено 1000 единиц по начальной цене от $1,2 млн до $3,5 млн. Помимо США, в разработке ракеты участвует и Австралия.