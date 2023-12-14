Модернизированный робот-гуманоид стал быстрее, стабильнее, а также получил более чувствительные руки.

Компания по производству электромобилей Tesla представила обновленную версию робота Optimus. В будущем он сможет брать на себя несложные задачи. Машина получила некоторые улучшения по сравнению со своим предшественником.

Изображение: Tesla

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Новый робот выглядит более человекоподобным. Он движется на 30% быстрее, чем первое поколение. Для этого робот потерял около 10 килограммов веса и получил больше датчиков в ногах. Если судить по опубликованному 13 декабря видео, то в ближайшее время робот не побьет рекорды скорости. Машина также выполняла упражнения на баланс. Например, он приседает и балансирует.

Руки особенно сложны. Конечности сделаны таким образом, что выдерживают большой вес, и при этом достаточно чувствительны, чтобы обращаться с хрупкими предметами. Поэтому разработчики оснастили новую модель совершенно новыми руками, которые, например, могут класть яйца в яйцеварку - очень деликатная задача.

По словам Tesla, Optimus вскоре будет использоваться в собственных производственных цехах автогиганта. Как только он там себя зарекомендует, компания хочет продавать робота. Илон Маск верит в успех разработки. По его словам, подразделение робототехники Tesla «значительно недооценено».

На собрании акционеров в мае Маск предсказал, что в будущем может возникнуть спрос на «20 миллиардов единиц» таких машин. Он ожидает, что на Optimus «будет приходиться значительная часть прибыли автогиганта».