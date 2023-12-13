В ядерном синтезе в космосе нет ничего необычного. Сейчас астрофизики исследуют это явление.

Ядерный синтез практически вездесущ в космосе. На Солнце атомы водорода сливаются, образуя гелий, высвобождая энергию и делая возможной жизнь на Земле. Однако деление ядра — это отдельная тема, оно никогда раньше не наблюдалось в космосе. Астрономы сейчас изучают деление ядер в космосе.



«Люди считали, что деление ядра происходит в космосе, но до сих пор никто не смог это доказать», — заявил Мэтью Мампауэр, ученый из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

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Он и другие исследователи изучили данные о широком спектре элементов в очень старых звездах. Они обнаружили первые признаки того, что при слиянии нейтронных звезд атомные ядра также расщепляются.

Эти открытия могут помочь разгадать загадку происхождения тяжелых элементов во Вселенной. Природа способна создавать сверхтяжелые атомные ядра, превосходящие самые тяжелые элементы в периодической таблице. Однако срок их службы очень короткий.

Изображение из открытых источников



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Тяжелые элементы также могут быть созданы путем ядерного синтеза. Самым «тяжелым» из них является железо с 26 протонами и 30 нейтронами. Ранее предполагалось, что более тяжелые элементы образовывались в редких сверхновых или при слиянии двух нейтронных звезд.

Нейтронные звезды образуются, когда у массивных звезд заканчиваются запасы топлива, необходимого для ядерного синтеза. Их собственная гравитация заставляет их разрушаться. Звезды, масса которых в два раза превышает массу Солнца, сжимаются до размеров сферы диаметром около 20 километров. Этот коллапс происходит так быстро, что электроны и протоны сбиваются вместе настолько плотно, что образуются нейтроны, что и дало название новой звезде. Столовая ложка этой массы весила бы на Земле более 1 миллиарда тонн.

Если две нейтронные звезды сталкиваются друг с другом, высвобождается огромное количество нейтронов. Эти свободные нейтроны захватываются другими атомными ядрами в окружающей среде и образуют сверхтяжелые, но нестабильные элементы. Эти сверхтяжелые элементы затем могут распадаться на более легкие и стабильные элементы, такие как золото, в результате ядерного деления. Образуются более легкие металлы, такие как рутений, родий, палладий и серебро, а также редкоземельные ядра, такие как европий, гадолиний, диспрозий и гольмий. По крайней мере, так до сих пор говорила теория.

Теперь исследователи изучили 42 звезды и обнаружили эти элементы именно в тех пропорциях, которые предполагают деление ядра. Каждый раз, когда природа производит атом серебра, она также производит более тяжелые редкоземельные ядра в той же пропорции. Ученые выяснили, что за это может быть ответственен только один механизм — деление ядра.



