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kosmos_news
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
Пилоты рассказали о физическом напряжении при полете на истребителе-невидимке F-35.

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Производитель самолетов Lockheed Martin провел вебинар. Пилоты рассказали о своем опыте эксплуатации истребителя-невидимки F-35. 

Изображение из открытых источников

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По словам Тони Уилсона, испытательные полеты на реактивном самолете похожи на тренировку всего тела. Пилот служит в ВМС США и первым посадил F-35 на авианосец.
Перегрузки, которые приходится выдерживать в воздушных боях сильно ощущались. 

Коллега Уилсона Монесса Бальжисер объясняет: «В среднем американские горки имеют максимум от 3 до 4 G. При полете на истребители сила тяжести достигает 9 G. Требуется много тренировок и специальной подготовки». 


«После нескольких миссий пилоты выглядят на 100 лет старше», — добавляет Бальжисер. 


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Как сообщает Business Insider, максимальная скорость F-35 составляет 1,6 Маха, или чуть менее 2000 км/ч. Истребитель пятого поколения используется США и союзниками в различных целях, включая наступательные миссии и защиту господства в воздухе.
Что пилоты особенно ценят в самолете, так это то, как он собирает и представляет информацию. В то время как другие самолеты имеют отдельные дисплеи для различных типов данных датчиков в кабине, пилоты F-35 видят сводную ситуационную картинку на одном большом дисплее.

#авиация #военная техника #самолеты #f-35 #истребитель #пилоты
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