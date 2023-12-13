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Производитель самолетов Lockheed Martin провел вебинар. Пилоты рассказали о своем опыте эксплуатации истребителя-невидимки F-35.
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По словам Тони Уилсона, испытательные полеты на реактивном самолете похожи на тренировку всего тела. Пилот служит в ВМС США и первым посадил F-35 на авианосец.
Перегрузки, которые приходится выдерживать в воздушных боях сильно ощущались.
Коллега Уилсона Монесса Бальжисер объясняет: «В среднем американские горки имеют максимум от 3 до 4 G. При полете на истребители сила тяжести достигает 9 G. Требуется много тренировок и специальной подготовки».
«После нескольких миссий пилоты выглядят на 100 лет старше», — добавляет Бальжисер.
Как сообщает Business Insider, максимальная скорость F-35 составляет 1,6 Маха, или чуть менее 2000 км/ч. Истребитель пятого поколения используется США и союзниками в различных целях, включая наступательные миссии и защиту господства в воздухе.
Что пилоты особенно ценят в самолете, так это то, как он собирает и представляет информацию. В то время как другие самолеты имеют отдельные дисплеи для различных типов данных датчиков в кабине, пилоты F-35 видят сводную ситуационную картинку на одном большом дисплее.